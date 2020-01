Wunstorf

Beamte der Wunstorfer Polizei haben am Dienstag gegen 21 Uhr am Bahnhof einen 60-jährigen Obdachlosen erwischt, der unmittelbar zuvor ein Fahrrad gestohlen hatte. Zeugen hatten die Polizei informiert. Während der Aufnahme des Sachverhalts zeigte sich der Mann äußerst aggressiv gegen die Beamten und beleidigte sie. Die Polizisten nahmen den 60-Jährigen vorübergehend fest, um weitere Straftaten zu verhindern. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Herren-Sportrad der Marke Merida, Typ Speeder.

Am Neujahrsmorgen um kurz vor 4 Uhr haben Polizeibeamte zudem einen 38-jährigen Wunstorfer am Düendorfer Weg kontrolliert. Sie hegten den Verdacht, dass der Mann ebenfalls ein gestohlenes Fahrrad bei sich hatte. Bei dem Rad handelte es sich um ein schwarzes Mountainbike der Firma Rooker. In beiden Fällen werden die Eigentümer gebeten, sich mit entsprechenden Eigentumsnachweis mit dem Kommissariat in Verbindung zu setzen.

Von Anke Lütjens