Die OHE wird ihre Bauarbeiten am Bahnübergang Neustädter Straße in Wunstorf bis Montag, 12. April, 6 Uhr, abschließen. Die Landesbehörde für Straßenbau muss dann aber noch nacharbeiten, weil die neue Steuerung der Ampeln an der Sölterkreuzung noch fehlt.