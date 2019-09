Wunstorf

Die Singer-Songwriter Nico Rivers und Emily Graham-Handley aus Boston spielen am Montag, 16. September, ein Konzert in der Steinhuder Kneipe Filou. Die beiden haben sich beim Studium in Cambridge kennengelernt. Sie traten zusammen an der US-Ostküste auf und arbeiteten gemeinsam an Rivers Album „Tiny Death“, das im vergangenen Jahr erschien.

Das Duo vermengt Folk mit Americana und schafft damit einen eigenen Indie-Rock. Nun ist es in Deutschland unterwegs und tritt dabei erstmals im Filou, Bleichenstraße 9, auf. Das Konzert beginnt gegen 20 Uhr, für die Künstler werden Spenden gesammelt.

Von Sven Sokoll