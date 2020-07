Wunstorf/Neustadt

Winfried Gburek hat seine Sachen gepackt. Der Gemeindereferent nimmt nach rund 38 Jahren Abschied von der Wunstorfer Pfarrgemeinde St. Bonifatius und vom Pastoralteam für St. Peter und Paul in Neustadt. Als Pressesprecher war er die Stimme der katholischen Kirche in der Region Hannover.

„Als ich am ersten Tag die Pfarrhaustür öffne, steht ein älterer Mann vor mir und sagt: ,Wenn Sie mir nicht helfen, dann bringe ich mich um‘“, erzählt Gburek. „Das war für mich eine unerwartete Herausforderung, aber gleichzeitig auch ein: Hier bist du am richtigen Ort.“ Ihm liegen der diakonische Gedanke und die Ökumene sehr am Herzen. Gburek war Teil des ökumenischen Arbeitskreises für Asyl, initiierte einen Treffpunkt für arbeitslose Jugendliche und gestaltete die Aktion Babykorb für Alleinerziehende und Mütter in Konfliktsituationen – immer in einem Team und mit Unterstützern.

Bistum beruft Gburek zum Sprecher

Als Lehrer für katholische Religion in fast allen Schulformen begleitete er außerdem die religionspädagogische Arbeit in Kindertagesstätten. Für den Zeitraum von 2001 bis 2006 wurde er vom Bistum gerufen, eine Pressestelle für die katholische Kirche in der Region Hannover aufzubauen, zu leiten und als Pressesprecher zu fungieren.

Chronik über Pfarrgemeinde Wunstorf erscheint im November

In Wunstorf arbeitete er außerdem im Beirat des Kleiderladens und der IGS mit. Vieles habe er umsetzen können, schreibt Gburek, einiges nicht: ein ökumenisches Jugendzentrum im ehemaligen Bauhof an der Maxstraße zum Beispiel oder die Gründung der IGS Wunstorf als ökumenisches Projekt. Über die Pfarrgemeinde Wunstorf hat Gburek eine Chronik geschrieben, die am 8. November erscheint.

Von Markus Holz