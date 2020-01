Partner starten Zusammenarbeit für den Wilhelmstein

Steinhude

Die neue Partnerschaft für den Wilhelmstein ist besiegelt: Bei einem Auftakttreffen in Steinhude haben mehrere Institutionen ihre Absicht unterstrichen, den Tourismus auf der kleinen Insel im Steinhuder Meer gemeinsam voranzubringen. Wie, wird sich in den nächsten Monaten weiter herausstellen.

Die ab 1761 für den Grafen Wilhelm erbaute Insel gehört weiterhin dem Haus Schaumburg-Lippe, anders als der mittlerweile landeseigene See. Die Fürstliche Hofkammer hatte seit 2005 einiges investiert, unter anderem in Übernachtungsmöglichkeiten, und zählt mehr als 80.000 Besucher im Jahr. Auch Naturpark-Informationen und ein Trauzimmer bietet die Insel.

Weil eine Infrastruktur auf einer Insel zu hohen Kosten führt und die Einnahmen stark vom Wetter abhängen, haben die Bückeburger aber schon Ende 2018 bei Land, Region Hannover und Stadt Wunstorf vorgefühlt, ob die Insel künftig gemeinsam betrieben werden kann. Da bisher ein Forum dafür fehlt, haben diese und weitere Partner nun eine Kooperation vereinbart.

Zum Auftakt im Haus am Meer waren auch die Städte Neustadt und Rehburg-Loccum, die Samtgemeinde Sachsenhagen, die Landkreise Nienburg und Schaumburg, der Naturpark, die Personenschifffahrt und die Steinhuder Meer Tourismus GmbH mit am Tisch. „Sie sind sich grundsätzlich einig, dass die Insel ein wesentliches touristisches Angebot für den Gesamtraum Steinhuder Meer darstellt, das nun erstmals in gemeinsamer Anstrengung attraktiver und zukunftssicher gestaltet werden soll“, hieß es anschließend in einer Pressemitteilung der Region.

Dabei müssten unterschiedliche Vorstellungen, wie sich die Insel nutzen lässt, miteinander abgestimmt werden. In den nächsten Monaten wollen die Akteure genauer festlegen, in welche Richtung die Arbeit gehen soll, und im Sommer die politischen Gremien darüber informieren. Dann wird zu organisieren sein, wie die Ziele zu erreichen sind.

Die Region Hannover hatte sich schon Ende vergangenes Jahres grünes Licht von der Politik geholt. Die zuständige Dezernentin Christine Karasch betonte im Ausschuss für Regionalplanung und Naherholung auf Nachfragen, dass alle Partner die Zusammenarbeit wollen. Es gehe nur um den Tourismus, nicht aber um den baulichen Zustand der Festungsanlage.

Gemeinsam mit Conrad Ludewig von der Domänenverwaltung des Landes als Mitorganisator zeigte sie sich nach der Mitteilung jetzt zuversichtlich, dass der Tourismus auf dem Wilhelmstein interessant und lebendig, zugleich aber auch sicher, modern und nachhaltig wird.

