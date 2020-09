Steinhude/Mardorf

Der Herbst wird bunt: Im Oktober können Kinder im Naturpark Steinhuder Meer Blätter und Früchte sowie sonstige Fundstücke aus der Natur zu einer farbenfrohen Dekoration verarbeiten. Außerdem stehen die letzten Moorerlebniswanderungen und eine Fahrradtour auf dem Programm. Die Termine für Oktober sind die letzten für dieses Jahr. Die Erlebniswanderungen beginnen nach Angaben der Region Hannover voraussichtlich wieder im Mai.

„Wir holen uns die bunten Farben des Herbstes“, heißt es am Sonnabend, 10. Oktober, von 11 bis 12.30 Uhr im Naturparkhaus am Uferweg in Mardorf. Wenn in der Natur aus Grün langsam Gelb-, Orange-, Rot- und Brauntöne werden, dann ist der Herbst da. Dieser bringt neben einer Fülle von Farben auch viele unterschiedliche Formen und Materialien hervor, die sich bestens zum Basteln eignen. Gemeinsam mit Umweltpädagogin Elke Bohn sammeln die Teilnehmer zunächst Blätter, Zweige und Früchte, die sich anschließend in schöne Herbstdekorationen verwandeln lassen.

Die Faszination des Moores erleben

Das Angebot richtet sich an Kinder und Familien. Die Kosten betragen 3 Euro für Erwachsene, Kinder zahlen die Hälfte. Eine Anmeldung ist unter Telefon (0511) 61626123 erforderlich. Gleiches gilt für die Erlebniswanderungen ins Tote Moor. Diese sind im Oktober freitags von 10 bis 12 Uhr vorgesehen. Teilnehmer treffen sich am Parkplatz Alte Moorhütte in Mardorf. Die Führung am Freitag, 23. Oktober, fällt jedoch aus.

Das Moor ist weitaus mehr als ein mystischer Ort, um den sich zahlreiche Geschichten ranken. Ein intaktes Moor bindet das klimaschädliche Gas Kohlendioxid und ist ein wichtiger Wasserspeicher. Hier leben Spezialisten wie der Moorfrosch und die fleischfressende Pflanze Sonnentau. Auf der geführten Moorexkursion erläutert Naturpark-Mitarbeiterin Elke Bohn die Renaturierung der Moore und erzählt über die einzigartige Flora und Fauna dieses Lebensraums.

Radtour führt um das Steinhuder Meer

Eine Radtour rund um das Steinhuder Meer steht am Sonntag, 25. Oktober, auf dem Programm. Sie dauert von 11 bis 16.30 Uhr. Teilnehmer treffen sich am Infozentrum des Naturparks in Steinhude, Am Graben 4 bis 6. Die Kosten betragen ebenfalls 3 Euro für Erwachsene und 1,50 Euro für Kinder. Eine Anmeldung ist unter Telefon (05033) 939134 erforderlich.

Der Radwanderweg ist 32 Kilometer lang und führt einmal um das Steinhuder Meer, das Herzstück des Naturparks. Der Flachsee mit seinen Schutzgebieten ist Brut- und Rastplatz für Wat- und Wasservögel. Er gilt als Eldorado für Naturbegeisterte. Auf der von Naturpark-Mitarbeiter Frank Behrens geführten Radtour geht es am Ufer entlang durch Wiesen, Wälder und Moore.

Infozentrum hat neue Ausstellungsstücke

Das Infozentrum im historischen Scheunenviertel ist Anlaufstelle für Besucher auf der Ostseite des Steinhuder Meeres. Zwei neue Ausstellungsmodule warten auf die Gäste. Im „Nachtwald“ haben sich allerlei tierische Bewohner des Naturparks verborgen. Mit einer Taschenlampe lassen sich Dachs, Spitzmaus, Siebenschläfer und andere Tiere aus dem Dunkel hervorholen.

An der zweiten Station der erneuerten Ausstellung läuft auf drei großen Displays ein Film mit Momentaufnahmen aus den Fotofallen der Naturfotografen Max Kesberger und Aiko Sukdolak. Diese sind mit den passenden Tierstimmen unterlegt. Der Eintritt ist frei. Das Infozentrum ist von Montag bis Sonntag von 10 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Es ist unter Telefon (05033) 939134 zu erreichen.

Das Naturparkhaus in Mardorf informiert in einer Ausstellung über die Bedeutung der Moore. Quelle: Christian Stahl

Naturparkhaus informiert über Moore

Im Naturparkhaus am Uferweg 118 in Mardorf erwartet die Gäste eine Zeitreise durch die Moore. Die Ausstellung „Vom Torfabbau zum Klimaschutz – Moore im Wandel ihrer Funktion“ gibt Antworten auf viele Fragen. Welche Bedingungen braucht ein gesundes Moor? Wie sah das Leben als Torfbauer aus? Und was kann jeder selbst für den Klimaschutz tun? Das Panorama einer Moorlandschaft vermittelt einen Eindruck von diesem einzigartigen Lebensraum.

Mehr Ausflugstipps rund um das Steinhuder Meer hat das Team des Naturparkhauses auch parat. Der Eintritt ist frei. Geöffnet ist von Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Führungen gibt es nach Absprache. Anmeldungen sind unter Telefon (0511) 61626123 möglich. Weitere Informationen zum Jahresprogramm sowie kurzfristige Änderungen gibt es unter www.naturpark-steinhuder-meer.de. Wegen der Dokumentationspflicht ist für alle Veranstaltungen eine Anmeldung erforderlich. Gäste werden gebeten, einen Mund-Nasen-Schutz mitzubringen.

Von Anke Lütjens