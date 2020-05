Fahrradbus nimmt Rundfahrten ums Steinhuder Meer herum wieder auf

Wunstorf/Neustadt

Da der Tourismus am Steinhuder Meer nach der Corona-Pause wieder angelaufen ist, bietet Regiobus ab Himmelfahrt, 21. Mai, wieder Fahrten mit dem Fahrradbus um das Steinhuder Meer herum an. Die Ringlinie 835, ein Bus mit einem Anhänger für 16 Fahrräder, startet in Wunstorf und Neustadt. Zunächst fährt der Bus an den Feiertagen und Wochenenden zwischen 10 und 19 Uhr im Stundentakt.

Ab 1. Juni wieder tägliche Fahrten

Vom 1. Juni bis 31. August können Ausflügler mit Fahrrädern den Bus dann sogar täglich nutzen. Weil sie mit ihren Zweirädern an fast allen Haltestellen der Linie ein- oder aussteigen können, ist der Bus eine gute Möglichkeit, die Strecke abzukürzen.

Anzeige

Die Fahrräder fahren kostenlos mit, eine Einzelkarte kostet 2,90 Euro. Anmeldungen sind nicht notwendig. Nähere Informationen gibt das Verkehrsunternehmen unter www.regiobus.de.

Weitere NP+ Artikel

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch

Von Sven Sokoll