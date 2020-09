Wunstorf

Wunstorf war schon einmal coronafrei. Doch seit Wochen steigt die Zahl der Infizierten kontinuierlich an. Mit 15 war fast schon der Höchstwert zu Beginn der Pandemie erreicht, am Freitag ist die Zahl aber wieder auf neun zurückgegangen. Am 14. April, nach Ostern, habe es in Wunstorf 18 Infizierte gegeben, teilt Christoph Borschel, Pressesprecher der Region Hannover, mit. Mitte April verstarb ein Wunstorfer, der sich mit dem Virus angesteckt hatte.

Derzeit sind zwölf Wunstorferinnen und Wunstorfer infiziert

Für den Anstieg hat Borschel keine Erklärung. Es könnte, wie auch anderswo, an den Reiserückkehrern liegen. Doch das sei reine Spekulation. Zumindest habe kein spezielles Ereignis das Wachstum an Infizierten ausgelöst. „ Wunstorf korrespondiert mit den Regionszahlen“, sagt Borschel. Nach Geschlechtern verteilt sind 49,6 Prozent Männer, 48 Prozent Frauen infiziert und bei 2,4 Prozent gibt es keine Angaben (Stand 11. September). Derzeit sind neun Wunstorferinnen und Wunstorfern infiziert. Seit Beginn der Pandemie hat die Gesundheitsbehörde 74 registriert. In den Nachbarkommunen sind in Garbsen (14), Neustadt (4) und Seelze (11) erkrankt.

Krisenstab auf Abruf

Der Krisenstab der Stadtverwaltung Wunstorf aus Rathausmitarbeitern und Polizeibeamten trifft sich mittlerweile nicht mehr täglich. Aber die Beteiligten stünden auf Abruf bereit, sagt Stadtsprecher Alexander Stockum.

Von Rita Nandy