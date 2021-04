Wunstorf

Mit einem Sackgassen-Zeichen will die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr für etwas mehr Übersicht an der sogenannten Sölterkreuzung sorgen. Wer sich ihr auf der Straße Am Stadtgraben nähert, sieht zunächst eine Linksabbiegespur, die früher in Richtung Tankstelle und Autohaus geführt hat. „Viele Autofahrer denken aber, dass dort schon die Abbiegespur in Richtung Steinhude beginnt, was aber nicht der Fall ist“, sagte die Kontaktbeamte Marita Baciulis in der Sitzung des Ortsrates Wunstorf.

Das führt dann häufig zu gefährlichen Spurwechseln. Nun soll das neue Sackgassenschild zeigen, dass der erste Abbieger nicht weiterführt. Auf dem Gelände sind schon neue Wohnungen entstanden, und die Volksbank will in diesem Jahr beginnen, dort ein Bürohaus mit ihrer Filiale zu bauen.

Von Sven Sokoll