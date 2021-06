Steinhude

Die NDR hat sich mit der Stadt Wunstorf auf einen neuen Termin für das Landpartie-Fest in Steinhude geeinigt. Das hat Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt dem Verwaltungsausschuss mitgeteilt. Jetzt soll am Wochenende 14./15. Mai 2022 am Steinhuder Meer gefeiert werden. Ursprünglich wollte der NDR im Juni 2020 den umgebauten Platz an den Strandterrassen damit eröffnen. Wegen der Corona-Pandemie war das Fest zunächst auf das erste September-Wochenende verlegt worden, nun wurde es erneut verschoben.

Eigentlich wollte die Stadt ihren Neubürgerempfang mit dem NDR-Fest verbinden. „Das muss der neue Rat entscheiden, ob es dabei bleiben soll“, sagte der scheidende Bürgermeister. Weil für das nächste Jahr aber auch das Jubiläumsfest zu 1150 Jahren geplant sei, ließe sich das damit ebenso verbinden. Eberhardt hofft auf jeden Fall, dass Wunstorf am Wochenende nach der Landpartie auch wieder ein Schützenfest feiern kann. Eigentlich wäre es an diesem Wochenende so weit gewesen.

Von Sven Sokoll