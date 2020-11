Wunstorf

Erfahrungen im Umgang mit von Gewalt betroffenen Frauen und Mädchen hat Alexandra Sensch bereits während ihres Studiums Soziale Arbeit in Ludwigsburg gesammelt. Seit November gehört die Wunstorferin zum hauptamtlichen Team der Frauenberatung, ebenso wie Svitlana Hoffmann und Olga Dyball. Seit 20 Jahren erhalten Ratsuchende dort Hilfe in schwierigen Lebenslagen und Krisensituation. Der Trägerverein Frauen für Frauen feiert im nächsten Jahr sein 25-jähriges Bestehen.

Einsatz für Belange der Frauen ist vielfältig

„Die Arbeit macht mir sehr viel Freude, weil sie anspruchsvoll und überaus vielfältig ist und ich mich gerne für die Belange der Frauen einsetze“, sagt die neue Mitarbeiterin. Frauen benötigten Hilfe beispielsweise bei Beziehungsproblemen, Gewalterfahrungen, Stalking sowie Trennung und Scheidung. In ihrem Praxissemester hat die 28-Jährige erste Erfahrungen in einem Frauenhaus gesammelt.

Frauenberatung möchte künftig Online-Beratung anbieten

Das Angebot der Einrichtung reicht von akuter Krisenintervention bis hin zu längerfristigen unterstützenden und stabilisierenden Beratungen. Neben der Region Hannover und der Stadt Wunstorf unterstützt neuerdings auch das Land Niedersachsen die Beratung. Dadurch sei es möglich, die drei Teilzeitstellen zu finanzieren, erläutert Sozialpsychologin Hoffmann. Hinzukommen solle die Möglichkeit der Online- und Videoberatung. Für die technische Ausrüstung werde noch finanzielle Unterstützung benötigt.

Persönlicher Besuch möglich

„Wir möchten eine gute Erreichbarkeit für die Hilfe suchenden Frauen gewährleisten, auch dann, wenn unsere Frauenberatungsstelle schließen müsste“, sagt Sensch. Hilfesuchende können sich anonym und kostenlos per Telefon (05031) 779506 oder Mail an info@fff-wunstorf.de an die Beraterinnen wenden. Aufgrund der Infektionsvorschriften müssen bei einem Besuch in der Beratungsstelle, Am Alten Markt 4, die Kontaktdaten angeben werden. Die Einrichtung ist montags von 10 bis 12 Uhr, mittwochs von 18 bis 19 Uhr sowie donnerstags von 15 bis 17 Uhr geöffnet.

Es fehlen Plätze in Frauenhäusern und bezahlbare Wohnungen

Zu Beginn der Corona-Pandemie hätten sich nur wenige Frauen gemeldet, sagt Hoffmann. Dann habe es vermehrt telefonische Hilferufe gegeben. Das Problem: Wo sollen die Frauen, die zum Beispiel einen Partner verlassen wollen, derzeit hin? „Die Frauenhäuser sind voll“, sagt die Beraterin. Andrea Wegert, Fachanwältin für Familienrecht, weist auf eine weitere Schwierigkeit hin. Es seien keine kleinen, preislich angemessenen Wohnungen bis 50 Quadratmeter in Wunstorf vorhanden.

Wunstorfer Bauverein sitzt mit am Tisch gegen häusliche Gewalt

Dies könnte die neue Zusammenarbeit mit dem Wunstorfer Bauverein ändern. „Ich finde es ganz toll, dass sich der Bauverein für Frauen einsetzt“, freut sich Hoffmann. Die gemeinnützige Genossenschaft nimmt auch an Treffen des Runden Tisches gegen häusliche Gewalt teil. Dort arbeitet der Verein Frauen für Frauen eng mit Polizei sowie der Gleichstellungsbeauftragten Marija Vorona zusammen.

Zeichen gegen Gewalt an Frauen in der Fußgängerzone

Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am Mittwoch, 25. November, wollen die Frauen gemeinsam ein Zeichen in der Fußgängerzone vor der Stadtkirche setzen. Auf sieben großen weißen Würfeln schildern Frauen in verschiedenen Sprachen ihre Erlebnisse. „Ich möchte weiter leben ... Ohne dich und ohne Angst ... Wieder glücklich wie früher“, heißt es beispielsweise. Die Aktion läuft von 16 bis 17 Uhr.

