Neue Ausstellung in der Kunstscheune Steinhude öffnet

Steinhude

„Farben zum Verlieben“ gibt es in der neuen Ausstellung in der Kunstscheune zu sehen. Die Malerin Christina Kallmeyer stellt von Sonntag, 29. Dezember, an ihre abstrakten Werke aus. Die Vernissage beginnt um 14 Uhr. Die Schau ist sonnabends und sonntags sowie an Neujahr jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Dazu laden der Verkehrsverein Steinhuder Meer und die Steinhuder Meer Tourismus GmbH ein.

Künstlerin nutzt Kraft der Farben

Ihre abstrakten Gemälde zeichnen sich durch wuchtige Farbkraft und Formenfreiheit aus. Mit Kraft, Leidenschaft und Hingabe bringt sie die Farbmasse auf die Leinwand. Mit hohem emotionalem Engagement manifestiert Kallmeyer ihr Temperament in ihren Bildern. Dabei setzt sie sich erst seit einiger Zeit mit Kunst auseinander, hat zuvor einen großen landwirtschaftlichen Familienbetrieb gemanagt. „Ob professioneller Künstler oder Laie, beide spüren ihren inneren Bedürfnissen nach, wollen Sichtweisen, Phänomen und Lebenserfahrungen ausdrücken“, heißt es in einer Laudatio zu einer ihrer Ausstellungen.

Malerin trägt Farbschichten auf

Nach einigen Versuchen mit unterschiedlichen Stilrichtungen widmet Kallmeyer sich vermehrt dem Auftragen dicker Farbschichten mit entsprechendem Werkzeug. Dabei sind ihr die Phänomene, die Farben erzeugen, wichtiger als eine bestimmte, wiedererkennbare Form. Kallmeyer weiß weder vor noch während des Malens, wie sich ein Bild entwickelt. Durch Schichtung und Überlagerung entstehen komplexe Tiefenillusionen und Farbräume, die Raum für eigenen Interpretationen lassen.

Von Anke Lütjens