Ein etwas unscheinbares Tennisnetz hängt seit Dienstag in der Baumreihe an der Zufahrt zum Hohen Holz. Hier unternimmt die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in der nächsten Zeit einen wichtigen Versuch: An der Stelle, wo bald die Nordumgehung kreuzt, soll das Netz den Fledermäusen dabei helfen, auf die andere Seite der künftigen Bundesstraße 441 zu gelangen.

„Das ist hier eine besondere Situation“, erläutert Bernd Blanke, der das Konzept mit seinem Planungsbüro entwickelt hat. Die Fledermäuse wohnen im Hohen Holz, verlassen den Wald aber oft in Richtung Baggersee. „Warum sie das tun, ist nicht sicher, wahrscheinlich zur Nahrungsaufnahme“, sagte Blanke. Um zum See zu kommen, orientieren die Tiere sich an den Baumkronen der Allee dorthin. „Jeden Abend sind hier Hunderte Fledermäuse zu sehen“, berichtet Blanke.

Wirkung ist nachzuweisen

Deshalb enthält der Planfeststellungsbeschluss für die Umgehungsstraße von 2016 die Auflage für die Erbauer, einen wirksamen Weg zu finden, wie sie die Fledermäuse auf die andere Seite kommen lassen. Als ersten Versuch hat die Landesbehörde ein 80 Zentimeter hohes Tennisnetz zwischen zwei Bäumen gespannt. Um die 38 Meter dazwischen zu überbrücken, hat sie in der Mitte auch noch zwei Ampelmasten aufstellen lassen.

In Großbritannien konnte mit so geringen Mitteln schon den Fledermäusen erfolgreich der Weg gewiesen werden. Ob die Tiere sich auch in Wunstorf so leiten lassen, werden in den nächsten Tagen Biologen mit Schalldetektoren und Wärmebildkameras überprüfen. Ohne das Netz würden sie nach der letzten Baumkrone zunächst in Richtung Boden fliegen, was nach dem Bau der Umgehung tödlich enden könnte.

Bauzaun wird nächster Schritt

Wenn das Verfahren funktioniert, würde das Netz später dauerhaft aus Metall angefertigt. „Trotzdem wäre das eine günstige Lösung“, sagte Blanke. Wenn das Netz aber nicht reicht, wollen die Planer zusätzlich noch einen 30 Meter langen und drei Meter hohen Bauzaun quer zur Baumreihe aufstellen. Er soll die Fledermäuse auf ihrem Weg zum Baggersee dann noch wirkungsvoller weiter nach oben lenken.

Weil der Bauzaun damit die Straße Am Hohen Holz versperrt, wird in dem Fall immer jemand vor Ort sein. Er wird dann ein Tor in dem Bauzaun öffnen, wenn jemand mit dem Auto zur Gaststätte Altens Ruhe oder zu den Tennisplätzen gelangen will.

Versuche dauern einen Monat

Begünstigt wird das Projekt dadurch, dass die Umgehungsstraße am Hohen Holz nur zwei Spuren haben wird und nicht drei wie an anderen Stellen. So wird die Lücke in der Baumreihe am Ende auch nicht ganz so groß wie jetzt. Allerdings wird auch ein drei Meter hoher Wall den Bereich an der Gaststätte künftig vor Lärm schützen.

Die Versuche sollen längstens einen Monat lang dauern. „Wir hoffen, dass es positiv läuft“, sagte Blanke, der selbst aber noch keine Erfahrungen mit solchen Situationen gemacht hat. Wenn die Methoden alle nicht funktionieren, müsste am Ende doch eine teurere Grünbrücke gebaut werden. Ein solches Bauwerk ermöglicht es Tieren, stark befahrene Verkehrswege gefahrlos zu überqueren.

Parallel arbeitet die Landesbehörde auch noch daran, mehrere Vogelarten an der Trasse wirksamer zu schützen. Das hatte das Oberverwaltungsgericht Lüneburg in seiner Entscheidung vor einem Jahr gefordert.

Von Sven Sokoll