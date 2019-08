Gisela Rother organisiert ein Benefiz-Dinner mit indischen Spezialitäten. Der Inder Kaushal Kishor Singh kocht und serviert am Freitag, 9. August, ab 18 Uhr in der Pausenhalle der Grundschule in Bokeloh, Am Eichkamp. Der Spendenerlös des Abends fließt in soziale Projekte in Indien.