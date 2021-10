Wunstorf

Mit einer Feierstunde haben Vertreter der Stiftskirchengemeinde, der türkisch-islamischen Gemeinde und der Stadt Wunstorf am Donnerstag das neue Grabfeld für bis zu 70 Muslime am Rand des kirchlichen Friedhofs offiziell eröffnet. Alle waren sich einig, dass ein solches Angebot überfällig war, hofften aber auch, dass es noch nicht so bald genutzt werden muss.

„Unsere Gespräche in den vergangenen vier Jahren der Vorbereitung haben in einer sehr guten Atmosphäre des gegenseitigen Respekts stattgefunden“, sagte Marlene Richter, die im Vorstand der Stiftsgemeinde für den Friedhof zuständig ist.

Mitarbeiter sind geschult

Pastor Volker Milkowski zog als Lehre aus den Begegnungen: „Wir müssen viel mehr voneinander lernen.“ Dazu gehöre auch, dass die Mitarbeiter des Friedhofs jetzt vorbereitet sind, welche speziellen Regeln sie bei einer Beisetzung auf dem neu gestalteten Grabfeld 16 einhalten müssen.

Lesen Sie auch Wunstorf: Stiftskirche ermöglicht muslimische Bestattungen auf Friedhof

Die türkische Generalkonsulin Gül Özge Kaya sagte, dass die vor 60 Jahren angeworbenen Arbeitskräfte entgegen der Erwartungen in Deutschland doch heimisch geworden seien. „Der Bedarf an solchen muslimischen Bestattungsmöglichkeiten wird in Zukunft weiter ansteigen und ist ein Zeichen der Integration“, betonte sie.

Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt (CDU) fand auch nicht mehr zeitgemäß, dass die türkischen Familien die Särge mit den Verstorbenen bisher vielfach noch in die Türkei fliegen müssten. Nun konnte der Imam der Gemeinde, Adnan Iltus, in seinem abschließenden Gebet Allah um Unterstützung für das gemeinsame Projekt bitten.

Von Sven Sokoll