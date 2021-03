Steinhude

Das Projekt „Ein: Blicke“ des Fischer- und Webermuseums sowie des Spielzeugmuseums geht in die zweite Runde. Die drei Frontfenster am Neuen Winkel 8 sind mit neuen Exponaten bestückt. Ein Fenster ist Kleidungsstücken aus der Kaiserzeit gewidmet. In zwei Fenstern sind historische Stücke aus der Küche zu sehen.

Weil die Museen aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen sind, will das Team um Leiterin Verena Walter-Bockhorn die Menschen trotzdem an der Ausstellung teilhaben lassen. In der ersten Runde waren Puppenstubenmöbel aus den 1940er- und 1950er-Jahren sowie Nachtwäsche aus der Zeit um 1900 zu sehen gewesen.

Von Anke Lütjens