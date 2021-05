Wunstorf

Corona-Krise als Chance: Die Inhaberinnen von Fräulein Fröhlich, Deniz Gierl, und Pit’s Laden, Pit Battmer, lassen sich trotz monatelanger Schließung ihrer Läden in der Wunstorfer Innenstadt nicht unterkriegen. Im Gegenteil: Statt zu resignieren, erweitern sie sogar ihre Verkaufsflächen.

Pit’s Laden übernimmt Räume von Mewoki Moden

Modehändlerin Pit Battmer benötigte 30 Minuten Bedenkzeit und ein Anruf bei einer Freundin, dann stand fest: Sie übernimmt den gegenüberliegenden Laden. Mewoki Moden ist Anfang April von der Nordstraße in die Lange Straße umgezogen. Das Geschäft vis-à-vis habe sich geradezu angeboten, erzählt Battmer. Ihre Freundin teilte ihr nach nur zehn Minuten ihre Entscheidung mit: „Das ist eine tolle Idee. Ich bin dabei“, habe die zukünftige Mitarbeiterin geantwortet. Neben ihrer Freundin sollen in dem neuen Laden ab August noch zwei 450-Euro-Kräfte arbeiten.

Ältere Kundschaft inspiriert zu neuem Namen: Frau Pit

Da noch nicht absehbar ist, wie die Regeln für den Einkauf im Sommer aussehen, habe sie zunächst ein wenig verhalten bestellt, sagt die Modehändlerin. Allzu viel möchte sie noch nicht verraten. Aber das Schiesser-Sortiment soll vor allem für ältere Kunden erweitert werden. Diese haben sie auch zum Namen den neuen Ladens „Frau Pit bei Pit’s Laden“ inspiriert: „Das klingt vielleicht ein bisschen erwachsener.“ Keiner im Laden spreche sie mit ihrem eigentlichen Namen, Petra Battmer, an. Für die jüngeren Kunden sei sie einfach Pit, die älteren sagten Frau Pit zu ihr.

Der Gedanke an die neuen Geschäftsräume pushe ungemein. „Ich bin schon sehr erschöpft“, gibt die Powerfrau zu. Die ständig neuen Corona-Anordnungen. Trotz Schließung ist sie jeden Tag in ihrem Laden, dekoriert die Schaufenster, macht Fotos für Facebook sowie Instagram und pflegt den Kundenkontakt per Whatsapp. Nun freut sie sich, die Ware nicht nur über den Tresen nach draußen reichen zu dürfen. „Ich bin die perfekte Kioskverkäuferin geworden“, sagt sie und lacht. Dank click and meet dürfen Kundinnen und Kunden nun wieder Pit’s Laden betreten.

Fräulein Fröhlich verdoppelt Verkaufsfläche

Das dürfen sie auch wieder bei Fräulein Fröhlich an der Südstraße. Dort hat sich die Verkaufsfläche durch einen Durchbruch von 70 auf 120 Quadratmeter fast verdoppelt. Neben gebrauchter Kinderbekleidung und Neuware gehört nun auch hochwertiges Spielzeug zum Sortiment. Deniz Gierl hat gespürt, dass die Wunstorferinnen und Wunstorfer sich auch weiterhin eine belebte Innenstadt wünschen, und sich daher für eine Expansion entschlossen. Vor dreieinhalb Jahren startet Fräulein Fröhlich zunächst als Second-Hand-Geschäft. „Wir sind super schnell gewachsen“, erzählt die zweifache Mutter.

Fräulein Fröhlich bietet Bekleidung und Spielwaren für Babys und Kinder auf 120 Quadratmeter Verkaufsfläche. Quelle: Rita Nandy

An Markttagen läuft das Schaufenstergeschäft

Sie glaube fest daran, dass der Erfolg auch nach der Krise dank ihrer begeisterten Kundschaft bestehen bleibe. Ein weiterer richtiger Schritt nach der Eröffnung sei vor zwei Jahren der Aufbau eines Onlineshops gewesen. „Das hat uns sehr gut durch die Krise geholfen“, erzählt die Geschäftsfrau, die im Verkauf von ihrer Mutter Dagmar Gökcer unterstützt wird. Deniz Gierl ist erstaunt, welche Aufmerksamkeit so ein „kleiner Fisch“ wie sie in den sozialen Medien erreiche. Das Click-and-Collect-Angebot sowie das Schaufenstergeschäft laufe an Markttagen besonders gut.

Das neue Sortiment von Fräulein Fröhlich. Quelle: Rita Nandy

Eltern reagieren zögerlich auf Click and Meet

Etwas verhalten seien die Eltern noch beim Buchen eines Termins für einen Einkauf im Laden. Oftmals müssten sie ihre Kinder wegen der Schließung der Kitas zu Hause betreuen. Vier Kundinnen oder Kunden dürften sich derzeit nach einem negativen Testergebnis gleichzeitig in den Verkaufsräumen aufhalten.

Von Rita Nandy