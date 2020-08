Wunstorf

Fünf Monate nach der Eröffnung haben die Macher des Bokeloher Dorfladens am Montag Besuch von Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) bekommen. Sie haben ihm den Eindruck vermittelt, dass der Start rundum gelungen ist.

Zum einen läuft das Geschäftliche gut: Mit erwarteten 550.000 Euro Jahresumsatz liege der Dorfladen um 100.000 Euro über früheren Annahmen, berichtete Geschäftsführer Johannes Schmunkamp. Wegen der großen Nachfrage hat er mittlerweile auf einen geschlossenen Nachmittag in der Woche verzichtet. In Verbindung mit einem Café denken die Betreiber darüber nach, die Öffnungszeiten am Sonnabend zu erweitern. Auch rund 300 zusätzliche Artikel hat der Laden auf Wunsch von Kunden ins Sortiment aufgenommen.

Gewinn will die Genossenschaft aber nicht groß machen. „Wir wollen dafür sorgen, dass der Dorfladen auch eine Begegnungsstätte für den Ort ist“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende und Ortsbürgermeister Matthias Waterstradt. „Nicht alle Dorfläden laufen gut“, meinte Weil. „Aber die Dorfläden, die gut laufen, bringen den ganzen Ort nach vorn.“

Netzwerk trifft sich in Bokeloh

Dafür, dass es in Bokeloh so ist, sorgt neben den sieben Angestellten ein Kreis von 40 Ehrenamtlichen mit großem Einsatz. „Es macht mir noch viel Spaß, aber manchmal kommen wir auch an Grenzen“, sagte Renate Goslar aus dem Führungsteam. Schmunkamp sagte, er habe deutlich mehr Arbeit investieren müssen als am Anfang gedacht. Die vielen positiven Reaktionen gäben den Machern aber immer wieder neue Kraft. „Sie machen den Eindruck, als ob Sie vor Energie platzen“, bescheinigte ihm Weil.

Schmunkamp betonte, dass der Dorfladen umfangreich von Förderungen profitiert hat. Auf Nachfrage Weils berichtete er, dass der Austausch mit anderen Dorfläden sehr wichtig ist. Deshalb sind die Bokeloher Mitte September Gastgeber eines regionalen Netzwerktreffens. „Wir glauben, dass wir mit dem intensiven Austausch die Fehler anderer Dorfläden weitgehend vermeiden konnten.“

Ministerpräsident Stephan Weil trägt sich ins Gästebuch des Dorfladens ein, die SPD-Landtagsabgeordnete Wiebke Osigus und der Aufsichtsratsvorsitzende Matthias Waterstradt sehen zu. Quelle: Sven Sokoll

Land wirbt für zivile Wartung am Fliegerhorst

In einem anschließenden Pressegespräch im Roten Lehmhaus der SPD berichtete der Ministerpräsident von intensiven Bemühungen, die zivile Wartung für den Airbus A400M am Fliegerhorst Wunstorf anzusiedeln. Die Stadt war schon recht weit dabei, dem Hersteller das Baurecht vorzubereiten, doch das Bundesverteidigungsministerium hat dann noch einmal eine Ausschreibung gestartet, die Konkurrenz auf den Plan gerufen hat. „Wir weisen beim Bundesverteidigungsministerium intensiv auf die zahlreichen Argumente hin, die für den Standort Wunstorf sprechen“, sagte Weil. Das sei unter anderem, dass dort die zivilen Techniker eng mit dem Militär zusammenarbeiten können. „Ich werde den Fliegerhorst auch in Kürze besuchen“, kündigte der Politiker an.

Zum Bau der Nordumgehung im Verlauf der Bundesstraße 441 sagte der Ministerpräsident zu, schnelle weitere Fortschritte zu unterstützen. „Ich würde mir auch wünschen, irgendwann einmal um Wunstorf herumfahren zu können“, sagte er. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr muss nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg vom vergangenen Jahr derzeit noch beim Vogelschutz nachbessern.

