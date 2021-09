Wunstorf

Zu den Wohnkosten in Wunstorf hat die Region Hannover einen neuen Mietspiegel erarbeitet. Die Zahlen sind nicht vollständig vergleichbar, weil die Grundlagen sich verändert haben. Dennoch erkennt die Stadtverwaltung in ihrer Vorlage für die Politik zumindest eine deutliche Tendenz: „In den vergangenen zwei Jahren sind die Mieten in Wunstorf teils erheblich gestiegen.“ Das betrifft vor allem die jüngeren Immobilien.

2011 hatte der Rat erstmals einen Mietspiegel beschlossen, der einen Überblick über den Wohnungsmarkt gibt und Vermietern und Mietern dabei helfen soll, einen gerechten Mietzins festzulegen. Alle zwei Jahre soll der Mietspiegel aktualisiert werden. Aktuell hat sich die Sache aber hingezogen, weil die Systematik dieses Mal wegen Gesetzesänderungen eine andere geworden ist.

Kriterien sind verändert worden

Jetzt fließen auch die Mieten in den Spiegel ein, die in Ein- oder Zweifamilienhäusern zu zahlen sind. Bisher wurden nur Miethäuser mit mindestens drei Parteien berücksichtigt. Außerdem sind bisher nur Mieten eingerechnet worden, die im Verlauf der letzten vier Jahre vereinbart oder angepasst worden sind. Dieser Zeitraum ist jetzt auf sechs Jahre gestiegen.

Daraus ergibt sich für die aktuelle Erhebung, dass Wohnungen, die vor 1960 gebaut worden sind, je nach Größenklasse im Mittel zwischen 5,92 und 6,27 Euro Miete pro Quadratmeter netto kalt kosten. Unter den anderen Voraussetzungen bewegten sie sich 2019 zwischen 5,53 und 5,65 Euro.

Die mittlere Altersgruppe von 1961 bis 1994 kostet zwischen 5,86 und 6,04 Euro pro Quadratmeter. In der letzten Erhebung reichte die Bandbreite noch von 5,63 bis 5,98 Euro.

Und die Häuser, die 1995 oder später entstanden sind, liegen jetzt zwischen 8,15 und 8,62 Euro pro Quadratmeter. Vor zwei Jahren hatten die Statistiker noch zwischen 7,13 und 7,80 Euro ermittelt.

Rat muss Spiegel noch anerkennen

Ein Fachbüro hat die Mietspiegel in der Region begleitet von einer Kommission erstellt. Dieser gehörten neben Kommunen auch der Mieterbund, Vermieterverbände, das Amtsgericht Hannover und ein Berufsverband für Makler, Verwalter und Sachverständige an.

Der Rat soll den aktuellen Mietspiegel in seiner Sitzung am 29. September zustimmen. Dann wird er zur amtlichen Richtschnur. Die Stadt wird die Zahlen dann auch auf ihrer Internetseite www.wunstorf.de veröffentlichen und sie im Bürgerbüro oder in der Bauverwaltung auslegen.

Von Sven Sokoll