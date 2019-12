Michael Fürst fordert mehr Engagement für die Demokratie

Wunstorf

Erstmals hat die Stadt am Montag die jährlichen Kranzniederlegungen am Mahnmal für die ehemaligen Wunstorfer jüdischen Glaubens mit einem Vortrag in der Abtei verbunden – und die große Resonanz hat gezeigt, dass sich das gelohnt hat. Der Landesvorsitzende der jüdischen Gemeinden, Michael Fürst, appellierte engagiert dafür, die Demokratie zu verteidigen.

Am 15. Dezember 1941 waren die ersten Wunstorfer Juden in die nationalsozialistischen Vernichtungslager deportiert worden. Seit 2005 gedenkt die Stadt jährlich der Opfer am Denkmal vor der Abtei. Fürst störte sich in seiner Rede an der Darstellung, die Juden seien damals aus ihrer Umgebung gegen Widerstände herausgerissen worden. „Nein, die meisten anderen Menschen haben es damals bereitwillig geschehen lassen und haben die Geschäfte oder Praxen der Juden übernommen.“

Michael Fürst, Landesverbandsvorsitzender der jüdischen Gemeinden, spricht in der Wunstorfer Abtei. Quelle: Sven Sokoll

Gleichwohl gebe es neben dem Fabrikanten Oskar Schindler noch weitere positive Beispiele von Menschen, die sich für die Juden eingesetzt hatten. „Aber es waren vor allem am Anfang leider nicht genug, um die Vernichtung noch abzuwenden.“

Demokratie muss verteidigt werden

Fürst zitierte eine Rede seines Vaters Helmut aus dem Jahr 2008 im Landtag. Dieser hatte nach den erlebten Schrecken 1945 die jüdische Gemeinde in Hannover wieder aufgebaut und schrieb den Politikern ins Stammbuch: „Sorgen Sie dafür, dass die Demokratie in Deutschland nie mehr gefährdet wird.“ Sohn Michael macht sich diese Forderung zueigen. Und er ergänzte: „Leider sehen wir heute, dass die Anstrengungen wohl nicht gereicht haben.“

Direkt sprach Fürst die in der Abtei sitzenden Vertreter der AfD an. Diese Partei könne nur dann einen seriösen Umgang mit sich beanspruchen, wenn sie sich von Extremisten eindeutig distanziere. „Dass es auch Juden in der AfD gibt, kann ich derzeit aber überhaupt nicht nachvollziehen.“ In dieser Reihe der Abtei erhob sich nach der Rede dann auch keine Hand zum Applaus.

Fürst bedauerte, dass Richter aus seiner Sicht zu selten wirklich konsequent gegen rechtsextreme Äußerungen oder Symbole vorgehen. Er akzeptiert zwar, dass die Polizei nach dem Angriff auf die Synagoge in Halle häufiger Präsenz zeigt, will sich damit aber eigentlich nicht richtig anfreunden: „Ich habe keine Angst. Warum sollen wir mehr Schutz haben als andere?“ Auch an der Abtei standen jetzt zwei Streifenwagen.

Bürgermeister wirbt für Veranstaltungen

Draußen am Mahnmal ging Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt auch auf die Sicherheitvorkehrungen ein, die leider nicht mehr ganz von der Hand zu weisen seien. Er bedauerte in dem Zusammenhang, wie auch die Sprache vor allem in den sozialen Medien mittlerweile verroht sei.

Damit die Schrecken des Nationalsozialismus präsent bleiben, wünsche er sich, dass jeder Schüler einmal ein Konzentrationslager besuchen solle. Und er warb für die Veranstaltungsreihe, die den 75. Jahrestag der Auschwitz-Befreiung im Januar einrahmt.

Der Landesverbandsvorsitzende der jüdischen Gemeinden, Michael Fürst (von links), Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt, Ortsbürgermeister Thomas Silbermann und der stellvertretende Regionspräsident Michael Dette legen am Mahnmal vor der Abtei Kränze nieder. Quelle: Sven Sokoll

Schüler des Hölty-Gymnasiums lasen die 45 Namen der Opfer vor, bevor Eberhardt und Fürst dann gemeinsam mit dem stellvertretenden Regionspräsidenten Michael Dette und Ortsbürgermeister Thomas Silbermann die Kränze niederlegten.

