Wunstorf

Angebote im Außenbereich des Mehrgenerationenhauses, Bäckerstraße 6, sind wieder möglich. Interessierte finden Lektüre im offenen Bücherschrank oder können in der bunten Sitzecke mit Ideenkorb Platz nehmen. Freitags besteht zwischen 9 und 12 Uhr die Möglichkeit, vor dem Haus Kaffee zu trinken und zu plaudern. Wer möchte, kann sich bis zum 26. Juni an der Stadtradeln-Aktion beteiligen und für das Team Haus der Vielfalt Kilometer sammeln.

Gemeinsamer Spaziergang mit Pastor Hartmut Peters

Aktuelle Angebote sind im Internet unter www.wunstorf.mehrgenerationenhaus.de zu finden. Für Dienstag, 13. Juli, ist beispielsweise ein Spaziergang in einer Gruppe mit bis zu fünf Personen geplant. Dieser wird begleitet von Pastor Hartmut Peters. Das Thema des „Talk-Walks“ lautet: „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Haus der Vielfalt. Um Anmeldung unter Telefon (05031) 9503960 oder per Mail an mehrgenerationenhaus@da-lm.de wird gebeten.

Von Rita Nandy