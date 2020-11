Autofahrer müssen in Luthe und Wunstorf ab Montag, 16. November, mit Behinderungen rechnen. Die Rampe der Straße Am Lehmgraben wird nach Beschwerden verlängert. Zudem ist die Einmündung zur Adolf-Oesterheld-Straße wegen Kanalarbeiten gesperrt. Und in der Wasserzucht werden neue Rohre und Kabel verlegt. Eine Übersicht.