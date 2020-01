75 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz will eine Wunstorfer Initiative mit einer Reihe von Veranstaltungen die Schrecken des Nationalsozialismus in Erinnerung halten. Die Gedenkwoche beginnt mit einem Gottesdienst am Sonntag, 19. Januar, um 17 Uhr in der Wunstorfer Stadtkirche.