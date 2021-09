Wunstorf

Eine interessante Mischung aus Gesang und Poetry-Slam bietet der Kulturring Wunstorf am Sonntag, 19. September, im Stadttheater an. Zu Gast sind ab 17 Uhr der Mädchenchor Hannover sowie die beiden Poetry-Slammerinnen Natalie Bühl und Sovia Szymula.

Der Schwerpunkt des Konzertes liegt auf Themen wie der Klimaschutzdebatte. Zudem geht es um gesellschaftliches Engagement. Beides kommt in Werken von Fredrik Sixten und Iris ter Schiphorst zum Ausdruck.

Uraufführung bei Konzerten fürs Klima

Der kanadische Komponist Gordon Williamson schrieb in diesem Jahr eigens für den Chor das Stück „The Thaw“. Das Werk basiert auf einem Gedicht des amerikanischen Schriftstellers und Philosophen Henry David Thoreau. Williamson lehrt an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Seine Komposition wird in den Konzerten fürs Klima uraufgeführt.

Die gesellschaftskritischen Werke stehen im Kontrast zu den romantischen Stücken mit ihren idealisierten Naturbildern, die der Mädchenchor ebenfalls zu Gehör bringt. Die beiden Poetry-Slammerinnen beziehen ebenfalls Stellung zu Klimaschutz und Engagement. Das Konzert wird von Professor Andreas Felber geleitet. Am Klavier sitzt Nicolai Krügel.

Lesen Sie auch Wunstorf: Kulturveranstalter warten noch auf Publikum

Für Besucher des Stadttheaters gilt die 3-G-Regel

Das Konzert fürs Klima im Stadttheater am Sonntag, 19. September, beginnt um 17 Uhr. Karten kosten 25 Euro, ermäßigt 10 Euro. Sie sind im Büro des Kulturrings, Am Burgmannshof 18, in der Buchhandlung Weber, Lange Straße 20 – 22 sowie bei der Steinhuder Meer Tourismus GmbH, Meerstraße 15 – 19, in Steinhude erhältlich. Zudem gibt es die Karten online bei Proticket, telefonisch unter (0231) 917 22 90 sowie an der Abendkasse.

Für Besucher des Stadttheaters gilt die 3-G-Regel. Sie müssen vollständig geimpft, getestet oder genesen sein. Bis zum Platz muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

Von Rita Nandy