Luthe

Lesen liegt Nicole Watermann-Ulrich am Herzen. Für die dreifache Mutter ist unvorstellbar, dass es in manchem Haushalt kein einziges Buch gibt. Anfang des Jahres kam sie auf die Idee, ein soziales Leseprojekt zu initiieren. Während der Corona-Pandemie seien die Kinder und auch das Lesen oft zu kurz gekommen, sagt die Lutherin.

14 Autorinnen haben zugesagt

Dem stimmt auch Mitorganisatorin Florentine Pichon zu: „Es gibt Kinder, die bei uns Lesen üben“, sagt die Inhaberin des Förderseminars in Wunstorf. Sie sei sofort von dem sozialen Leseprojekt begeistert gewesen. 14 Autorinnen konnte Nicole Watermann-Ulrich zum Mitmachen gewinnen. „Ganz viele sind aus der Schweiz.“

Esther Kuhn und K. A. Miller eröffnen Leseprojekt

Eine weite Anreise haben auch Esther Kuhn und Kristina Alexandrovna Miller. Kuhn reist extra aus Saarbrücken an, Miller aus Aschaffenburg. Mit den beiden Autorinnen startet am Freitag und Sonnabend, 2. und 3. Juli, das Leseprojekt in Naturerlebnisbad Luthe.

Esther Kuhn liest am Freitag um 14.30 und 16.30 Uhr aus ihrem Buch „SOS – Mission Blütenstaub“ vor. Zum Inhalt: Eine Biene sendet an Merle Notsignale. Sollte sie diese nicht besser ignorieren? Schließlich sind die kleinen summenden Tiere für die Allergikerin gefährlich. Eingeladen sind Jugendliche im Alter von zehn bis 13 Jahren. Einlass ist jeweils 20 Minuten vor Beginn.

Die Kultur- und Medienpädagogin K. A. Miller unterhält am Sonnabend ab 12.30, 14 und 15.30 Uhr die Vier- bis Neunjährigen mit einer szenischen Lesung. Das nachhaltige Bilderbuch „Die Eule mit dem Stinkefuß“ handelt von Toleranz und Mut anders zu sein. Miller schreibt und illustriert unter ihrem russischen Namen fabelhafte Gedichte. Gemeinsam mit ihrem Mann bringt sie auch bunte und fröhliche Kindergeschichten heraus.

Herzhaft lachen beim Lachyoga

Herzhaft lachen können Kinder und ihre Begleitung am Sonnabend von 17 bis 17.30 Uhr. Dafür sorgt Silke Jansky mit ihrem Lachyoga. Der Nachmittag klingt anschließend literarisch aus.

Einlass erfolgt über Nebeneingang

Das Hygienekonzept erlaubt 30 Personen pro Lesung. Vom Nebeneingang, An der Böhmerke, bis zum Sitzplatz auf der abgesperrten Wiese müssen Kinder ab sechs Jahren und Erwachsene einen Mundschutz tragen. Die Registrierung erfolgt über die Luca-App oder gegebenenfalls schriftlich. Die Johanniter stellen Sitzbänke auf und – sollte es regnen – einen großen Pavillon. Eine Person darf ein Kind gegen eine Spende für das Naturerlebnisbad begleiten.

Armband berechtigt zur Teilnahme

Wer eine Lesung besuchen möchte, muss am Freitag, 25. Juni, zwischen 17 und 18 Uhr, oder am Sonntag, 27. Juni, 14 bis 15 Uhr, ein Armband zum Selbstkostenpreis von 1 Euro kaufen. Der Verkauf findet vor der Tür des Naturerlebnisbades an der „Luther Welle“ statt. Die Organisatorinnen weisen darauf hin, dass Film- und Fotoaufnahmen während der Lesung gemacht werden.

Von Rita Nandy