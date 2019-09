Wunstorf

Wegen Bauarbeiten wird der Luther Weg in Höhe der Bushaltestelle eine Woche lang gesperrt. Von Freitag, 6. September, Betriebsbeginn, bis Freitag, 13. September, Betriebsschluss, kann deshalb auch Regiobus mit seiner Linie 785 sie nicht bedienen. Bei der Fahrt um 8.11 Uhr ab ZOB können die Haltestellen Heinrichstraße und Luther Weg nicht angefahren werden. Für letztere richtet Regiobus eine Ersatzhaltestelle am Luther Weg in Höhe der Hausnummer 68 ein, hinter der Einmündung der Heinrichstraße.

Weiterlesen:

Alle aktuellen Nachrichten aus Wunstorf finden Sie auf haz.de/ wunstorf

Von Sven Sokoll