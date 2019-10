Stadt will mit neuen Gewerbeflächen schnell vorankommen

Luthe

Die Stadt will die Erweiterung des Gewerbegebiets südlich der Lise-Meitner-Straße vorantreiben und dafür ab der nächsten Woche weitere politischen Beschlüsse fassen lassen. Auf dem fast 15 Hektar großen Areal sollen vor allem kleinere und mittlere Betriebe aus Handwerk, Gewerbe und Dienstleistungen Grundstücke finden, nachdem derzeit als vorerst letzte Neuzugänge zwei große Logistikbetriebe östlich der Adolf-Oesterheld-Straße gebaut werden, für Havi und einen Automobilzulieferer. Gleichzeitig soll nun auch eine umfassende Planung für die Straße beginnen, die mit dem weiter wachsenden Gewerbepark weiteren Verkehr aufnehmen muss.

Mehr Ausgleichsfläche notwendig

Für den neuen, kleiner aufgeteilten Bereich namens Niedere Wanne Süd hatte die Stadt im vergangenen Jahr einen ersten Entwurf vorgestellt. Bei den ersten Beteiligungen dazu haben die Naturschützer kritisiert, wie die Stadt den Wert des geplanten naturnahen Regenrückhaltebeckens für die Natur eingeschätzt habe. Dabei geht es um die Einstufung in sogenannte Wertfaktoren. Die Stadt war von dem Faktor 4 ausgegangen, die Region hält aber nur 2 für angemessen. Die Stadt verteidigt ihr Vorgehen, kommt der Region aber trotzdem auf Stufe 3 entgegen. Das bedeutet, dass sie 7,4 Hektar mehr an Ausgleichsflächen schaffen muss. Dafür ist vor allem ein Areal südlich von Liethe vorgesehen.

Die Industrie- und Handelskammer hat unterstützt, dass der Einzelhandel beschränkt werden soll, um Fehlentwicklungen zu vermeiden. Die Region fordert aber, noch einmal präziser zu fassen, unter welchen Bedingungen kleiner Einzelhandel zugelassen werden kann. Im Entwurf ist von bis zu 150 Quadratmeter Verkaufsfläche pro Betrieb die Rede, das hält die Region aber für zu großzügig und empfiehlt 50 Quadratmeter. Dabei darf nur vermarktet werden, was mit den Betrieben vor Ort im Zusammenhang steht. In Teilbereichen sollen die Inhaber auch Wohnungen auf den Grundstücken beziehen dürfen.

Derzeit entstehen zwei große Logistikbetriebe östlich der Adolf-Oesterheld-Straße (im Vordergrund). Quelle: Sven Sokoll

Entwicklungsgesellschaft bekommt Auftrag

Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie weist darauf hin, dass sich im Planungsbereich ein Rohstoffsicherungsgebiet für Sand befindet. Die Stadt will aber der Gewerbeentwicklung wegen des guten Standortes den Vorrang einräumen.

Mit der Entwicklungsgesellschaft für den Gewerbepark Wunstorf-Süd wird ein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen. Diese ist von der Stadt und der Hannover Region Grundstücksgesellschaft gegründet worden und verfügt über die notwendigen Grundstücke. Sie soll die Parzellen und die Infrastruktur im Rahmen der städtischen Vorgaben vorbereiten und vermarkten.

Adolf-Oesterheld-Straße wird überplant

Zu einem separaten Verfahren wird jetzt die weitere Entwicklung der Adolf-Oesterheld-Straße insgesamt, über die bei der weiteren Entwicklung des Gewerbegebiets zusätzlicher Verkehr fließen wird. Die Entwicklungsgesellschaft soll dazu ein Planungsbüro beauftragen. Für die Anbindung der neuen Logistikbetriebe östlich der Straße ist am Ende der Albert-Einstein-Straße schon ein neuer Kreisel gebaut worden. Dabei wurde im Plan auch schon die Möglichkeit geschaffen, die Straße in dem Bereich nach Osten zu verbreitern.

Auch in dem jetzt neu geplanten Gebiet ist schon vorgesehen, die Einmündung der Lise-Meitner-Straße in einen Kreisel umzuwandeln, wenn das auch noch nicht gleich geschehen wird. Mit dem neuen Planverfahren zur Straße selbst will die Stadt jetzt genau untersuchen, wie der Verkehr sich künftig entwickeln wird und wie die Straße daran angepasst wird. Weil die Oesterheld-Straße derzeit von der Region Hannover betrieben wird und nach dem Bau der Nordumgehung zur Landesstraße werden soll, muss die Stadt mit diesen beiden Partnern dabei zusammenarbeiten. Schon geplant ist, dass die Einmündung in die L 392 im nächsten Jahr eine Ampelanlage bekommen wird.

Auch Asbestscherben sind Untersuchungspunkt

Bei einem Umbau soll die Kurve im Süden auch einen größeren Radius bekommen, damit Lastwagen sie besser passieren können. Im Verkehrsgutachten vor der Baugenehmigung für den Versandhändler Amazon sind für das Luther Ohr, die Anbindung an die B 441, ebenfalls Umbauten vorgeschlagen worden. Auch sie sollen in dem Verfahren geprüft werden. Ein weiterer Punkt sind dabei Untersuchungen, wie sehr die Trasse durch Asbestzementscherben aus der früheren Fulguritfertigung belastet ist.

Über die Entwicklung des Gewerbegebiets sprechen in der nächsten Woche die drei Ortsräte Luthe, Kolenfeld, und Blumenau. Die Kolenfelder Sitzung beginnt am Dienstag, 22. Oktober, um 19 Uhr im Gasthaus Kuckuck. Die Luther sprechen am Donnerstag, 24. Oktober, ab 19 Uhr im Schützenhaus, die Blumenauer eine halbe Stunde später im Bürgerhaus Zum Alten Fritz.

Von Sven Sokoll