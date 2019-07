Luthe

Vor dem Restaurant El Paso an der Hauptstraße ist es zu einer leichten Absackung der Straße gekommen. „Diese hat sich in den vergangenen Tagen noch verstärkt, sodass es aus Sicherheitsgründen erforderlich wird, die Straße in diesem Kurvenbereich halbseitig zu sperren“, erklärt Stadtsprecher Alexander Stockum. Es werde eine Ampel aufgestellt, sodass der Verkehr wechselseitig passieren kann. Die Sperrung beginnt am Freitag um 14 Uhr. Zudem wird die Einfahrt von der Hauptstraße in die Straße Die Rehre gesperrt sowie die Kirchstraße von der Hauptstraße aus zu einer Einbahnstraße.

Straßensperrung wegen Absenkung in Luthe

Die genaue Ursache für die Absackung ist noch unklar. In dem Bereich befindet sich ein alter Mischwasserkanal. Ab Mittwoch, 10. Juli, sollen die Sanierungsarbeiten beginnen. Dabei soll die ausführende Firma den betroffenen Bereich ausheben und die notwendigen Reparaturen vornehmen. Dazu wird eine Vollsperrung der Straße notwendig. Der Verkehr wird dann voraussichtlich über die Straßen Kleine Heide und Bünteweg umgeleitet. Auch die Busse sollen dieser Wegführung folgen. Für Lastwagen mit mehr als 7,5 Tonnen Gewicht sind die Hauptstraße ab Sternkreuzung und die Schloß Ricklinger Straße bis zum Abzweig nach Schloß Ricklingen gesperrt.

Von Marleen Gaida