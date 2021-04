Luthe

Der Spielplatz an der Sommerstraße in Luthe ist seit Mittwoch gesperrt. Der Grund ist, dass Erdwespen in einem größeren Bereich im Boden nisten. Das hat auch der Naturschutzbeauftragte Karl-Heinz Girod bei einem Besuch bestätigt. „Die Erdwespen sind eine geschützte Art und dürfen deshalb nicht bekämpft werden“, sagte Stadtsprecher Alexander Stockum.

Und weil sich die Insekten von spielenden Kindern angegriffen fühlen und dann aggressiv werden könnten, hat die Stadt sich entschlossen, vorsorglich niemanden auf den Platz zu lassen. Girod erwartet, dass die Wespen in eineinhalb bis zwei Wochen alle ausgeflogen sind. Dann will die Stadt den Spielplatz wieder freigeben.

Von Sven Sokoll