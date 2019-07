Luthe

Mit einem Spaßturnier wollen die Aktiven des TSV Luthe Geld für den Bau eines Kunstrasenplatzes einnehmen. Bei dem Trendsport Bubble Football bewegen sich die Spieler in großen Plastikblasen über das Kleinfeld. Vierermannschaften sollen dabei sich am Sonnabend, 10. August, auf dem Sportplatz messen. „Spaß, Fairness und die sportliche Betätigung sind die Hauptfaktoren“, sagt Mitorganisator Maximilian Klehr.

Teilnehmen dürfen auch Nichtmitglieder, wobei die Mannschaften einschließlich Ersatzspielern aus bis zu acht Teilnehmern bestehen. Das Startgeld beträgt 60 Euro pro Team. Nebenbei bietet der Verein auch eine Torwand, eine Tombola, ein Geschwindigkeitsschießen und Verpflegung an. Anmeldungen nimmt Klehr per E-Mail an maximilian.klehr@t-online.de an. Darüber hinaus sind auch Zuschauer willkommen.

Von Sven Sokoll