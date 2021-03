Luthe

Wegen der Corona-Pandemie gibt es die Aktion Saubere Landschaft des Heimatvereins Luthe diesmal nicht in der gewohnten Form. Da der Verein das Müllsammeln aber nicht gänzlich unter den Tisch fallen lassen will, hat er ein neues Konzept erstellt: Einzelne familiäre Gruppen mit wenigen Teilnehmern sind in der Woche von Sonnabend bis Sonnabend, 20. bis 27. März, zum Müllsammeln aufgerufen.

Lesen Sie auch: Sehnde beteiligt sich an Aha-Aktion

Lesen Sie auch: So sammelt Uetze-Dedenhausen dieses Jahr Müll

Müllsäcke sind bei Christian Stille, Seeweg 14, Telefon (05031) 71548, erhältlich. Er gibt auch Hinweise auf Sammelbereiche, damit möglichst viele Stellen abgedeckt werden können. Stille holt gefüllte Müllsäcke ab, die nicht zu seinem Hof gebracht werden können. Die Mitglieder des Heimatvereins hoffen, dass die Aktion im nächsten Jahr wieder wie gewohnt ablaufen kann.

Von Anke Lütjens