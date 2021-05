Luthe

Wegen Bauarbeiten ist die Lise-Meitner-Straße von Donnerstag, 6. Mai, voraussichtlich bis Freitag, 11. Juni, gesperrt. Dort entsteht ein neuer Abschnitt des Gewerbegebiets. Regiobus kann auf den Fahrten der Linie 760 die Haltestelle Lise-Meitner-Straße nicht erreichen. Neben der Firma Easy an der Emmy-Noether-Straße entsteht eine Ersatzhaltestelle. Wegen des geänderten Fahrwegs erreichen die Busse in Fahrtrichtung Kolenfeld sie direkt nach der Haltestelle Albert-Einstein-Straße und fahren erst dann zur Eichriede. In der Gegenrichtung ist die Reihenfolge die gleiche.

Von Sven Sokoll