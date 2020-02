Luthe

Ein Lkw-Fahrer hat nach Angaben der Polizei am Donnerstag kurz vor 7 Uhr die Ampel an der Sternkreuzung in Luthe beschädigt. Ein Zeuge hat den Vorfall beobachtet.

Das grüne Signal für die Linksabbieger war an dieser Ampel gerade erst wieder repariert worden. Nun ist die Anlage komplett ausgefallen. Der Lkw-Fahrer soll den Mast beim Abbiegen auf die Hauptstraße mit seinem Anhänger umgebogen haben. Ein Zeuge notierte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Diese machte den Fahrzeughalter ausfindig. Der Fahrer argumentierte nach Angaben der Polizei glaubhaft, dass er von der Sachbeschädigung nichts mitbekommen habe, teilte ein Beamter mit. Die Straßenmeisterei sei informiert und werde die Ampel in den nächsten Tagen reparieren.

Von Rita Nandy