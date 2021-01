Wunstorf

Der Lions Club Steinhuder Meer hat Grundschüler im Stadtgebiet mit Warnwesten ausgestatttet, kurz bevor sie wieder zum Präsenzunterricht in die Schule gehen mussten. Zunächst übergab der Schatzmeister Wolfgang Schulz die Spenden in Luthe und Klein Heidorn und dann auch in der Grundschule Steinhude für die Erstklässler. „Die Warnwesten sind eine Lebensversicherung für unsere Schüler. Damit sind sie in der Dunkelheit viel besser zu erkennen“, sagte Schulleiterin Anette Wiborg.

Die Lions haben noch an einen gewissen Vorrat an Westen. Interessierte Schulleitungen können sich in das Kontaktformular auf der Internetseite www.lions.de/web/lc-steinhuder-meer/kontakt eintragen. Auch kleinere Westen, die Kita-Kindern passen, kann der Club noch anbieten.

Von Sven Sokoll