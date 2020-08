Liethe/Sachsenhagen

Als die heute 16-jährige Amelie Gurra aus Sachsenhagen fünf Jahre alt war, schickte sie zusammen mit ihrer Mutter Johanna eine Flaschenpost auf den Weg. Amelie malte ein Bild und schrieb mithilfe ihrer Mutter einen Brief, in dem sie erklärte, dass sie als „Piratenkind“ diese Flaschenpost losschicke und sich freuen würde, wenn sich der Finder melde.

Auf dem Bild sind beide Namen zu erkennen sowie zwei missglückte Versuche von Amelie, ihren Namen zu schreiben. Die Flasche wurde mit einem Deckel geschlossen und mit geschmolzenem Kerzenwachs wasserdicht versiegelt. Nachdem die Absenderinnen den Verschluss ein letztes Mal geprüft hatten, landete die Flasche im Mittellandkanal.

Anzeige

Die Flaschenpost war schon vergessen

Irgendwann vergaßen Amelie und ihre Mutter die Flaschenpost. Umso überraschter waren beide, als sie vor Kurzem ein Paket erreichte. „Da wir dachten, die Flaschenpost wäre damals von meinem Bruder verschickt worden, war ich sehr überrascht, als ich die gemalten Bilder von mir gesehen habe“, sagt Amelie. Denn die heute 16-Jährige erinnerte sich ebenso wie ihre Mutter nicht mehr genau. Sie war der Meinung, dass ihr jüngerer Bruder die Flaschenpost angefertigt habe – schließlich sei es darin ja um Piraten gegangen.

Weitere NP+ Artikel

Das Paket samt Brief, das jetzt eintraf, wurde von Wegeners Hof aus Liethe versendet. Dies ist ein Familienunternehmen mit Landwirtschaft, das selbst gemachte und frische Lebensmittel in seinem Hofladen verkauft und ein Café betreibt. In dem Paket wurden denn auch ein Glas mit Erdbeermarmelade und Erdbeersoße sowie selbst gemachte Bolognesesoße mitgeschickt. Zudem lag eine Packung Nudeln mit der Aufschrift „Kids-Pasta“ darin; die Nudeln haben die Form von Fischen, Delfinen und Seepferdchen. Ein „Piratenfestmahl“, schrieb Absenderin Regina Wegener dazu. Die Chefin des Hofes hatte ihren freundlichen Brief an die „Piratenkinder“ adressiert.

Flasche beim Rasenmähen gefunden

Ihrem Brief lässt sich entnehmen, dass die Familie Wegener annahm, die Flaschenpost wäre erst vor ein paar Wochen losgeschickt worden – nicht ahnend, dass dies schon vor elf Jahren geschah. Wegener erklärte in dem Schreiben, wie die Flaschenpost bei ihnen aufgetaucht ist. Ein Auszubildender fand sie beim Rasenmähen auf einer Wiese, auf der Pferde und Rinder gehalten werden. Die Flasche sei vermutlich bei einem Hochwasser vom Mittellandkanal in die Leine gelangt, da Wasser in die Leine abgelassen werde, schreibt Wegener. Am Ufer der Leine sei sie dann angeschwemmt worden.

In den elf Jahren hat die Flaschenpost einen Weg von gerade einmal 15 Kilometern hinter sich gebracht. Wie genau dieser Weg aussah, wird jedoch rätselhaft bleiben.

Von Gesa Meyer