Liethe

Der Verein KruG präsentiert am Freitag, 10. September, um 19 Uhr in ländlichem Ambiente das Steinberg Trio aus Hannover. Das kommt mit Jazz, Pop und Latin im Gepäck und bringt Stimmung in die ländliche Umgebung auf Kochs Hof, Kastanienalle 1 in Liethe. „Denise Kahlmann (Gesang), Maic Holst (Gitarre) und Martin Eggebrecht (Bass) überzeugen mit einer lebendigen Gitarre, einem satten solistischem Bass und einer wunderbar warmen Stimme“, heißt es in der Ankündigung. Ihre Versionen bekannter Songs bringen sie in charmanter Art auf die Bühne, immer mit direktem Draht zum Publikum, versprechen die Veranstalter.

Mehr Infos unter https://www.facebook.com/SteinbergTrio. Das Steinberg Trio freut sich über eine Spende in den Hut. Einlass ist um 18.30 Uhr. Für Sitzgelegenheiten und Catering sorgt das Team des Hofladens. Für gute Laune, prima Wetter und natürlich die eigene Maske sorgt das Publikum. Da es sich um ein Open-Air-Konzert handelt, kommt die 3-G-Regelung nicht zur Anwendung. Dennoch ist der Abstand von 1,5 Meter einzuhalten. Bei Regen muss der Verein die Veranstaltung leider ausfallen lassen.

Von Anke Lütjens