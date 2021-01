Idensen/Mesmerode

Die Kirchengemeinde Idensen-Mesmerode bekommt eine neue Lektorin. Kirsten Gutleben tritt das Amt in dem Gottesdienst am Sonntag, 7. Februar, um 10.30 Uhr in der Neuen Kirche an. „Das ist eine große Freude. Dadurch wächst die Vielfalt derjenigen, die Gottesdienste in der kleinen Gemeinde mit den zwei Kirchen gestalten können, noch weiter“, sagt Jörg Mecke aus dem Kirchenvorstand.

Keine studierte Theologin

Das Lektorenamt ist eine Besonderheit der evangelischen Kirche. Es verkörpert das reformatorische Verständnis, dass die gesamte Gemeinde an der Verkündigung mitwirken kann. Lektoren sind also keine studierten Theologen. Sie sollen neue Perspektiven in die Gottesdienste einbringen, werden aber für ihre Tätigkeit zuvor ausgebildet. Pastorin Gudrun Gerloff-Kingreen führt Gutleben jetzt in ihre neue Aufgabe ein. Wer das miterleben möchte, muss sich für den Gottesdienst unter www.kirche-idensen.de anmelden.

Von Sven Sokoll