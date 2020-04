Leises Aufatmen bei den Kaufleuten nach Corona-Pause

Wunstorf

Ein Montagmorgen ist zwar nicht die klassische Zeit zum Einkaufsbummel. Aber mit der Öffnung vieler Geschäfte herrschte nach coronabedingter Pause wieder deutlich mehr Leben in der Innenstadt – und nicht nur dort.

„Ich mache heute den Türsteher“, so scherzte André Paß, Geschäftsführer des Elektronikmarktes expert an der Industriestraße. Am Eingang des Geschäftes achtete er darauf, dass nicht zu viele Kunden gleichzeitig eintraten. Wer hineinging, bekam eine Handdesinfektion und den Hinweis, auf genügend Abstand zu anderen Kunden und Mitarbeitern zu achten. Paß hatte mit seinem Team alles gut vorbereitet. Teile des Sortimentes waren abgesperrt, weil die Geschäftsräume deutlich größer als 800 Quadratmeter sind (nur Läden unter 800 Quadratmetern durften wieder öffnen).

Zur Galerie Offene Ladentüren, Hinweise für das Verhalten in Sachen Corona, zufriedene Gesichter bei den Wunstorfer Händlern. Das war der erste Eindruck, nachdem am Montagmorgen Geschäfte wieder öffnen durften.

Viele Kunden schon am Morgen

Schon kurz nach Öffnung seien zahlreiche Kunden erschienen, die geduldig draußen vor der Tür auf Einlass warteten, so berichtete Paß. Kunde Albrecht Meyer freute sich, endlich nach einer neuen Spülmaschine Ausschau halten zu können, nachdem seine kaputtgegangen ist.

Eine echte Neueröffnung gab es an der Langen Straße: Sport+Fun konnte endlich die Türen des neuen Geschäftes öffnen – die Corona-Krise machte der ursprünglich geplanten Eröffnung vor Wochen einen dicken Strich durch die Rechnung. Und so war das Strahlen von Inhaberin Carola Neubert auch unter der Gesichtsschutzmaske zu sehen. Masken sind dort derzeit Pflicht, und auch die anderen Schutzmaßnahmen wie Spuckschutz an der Kasse und Desinfektion am Eingang werden penibel eingehalten. Es sei gut losgegangen am Montagmorgen, die erste Kundin sei schon vor Türöffnung vor dem Geschäft erschienen, berichtete Neubert. Sie war zufrieden, allerdings fehlt dem Geschäft derzeit die Möglichkeit, ganze Mannschaften auszustatten, weil gerade kein Vereinssport möglich ist.

Susanne Wendenburg freut sich in der Buchhandlung Weber über regen Kundenzuspruch. Quelle: Albert Tugendheim

Bestellung aus Korea in Buchhandlung Weber

Sehr gut angelaufen nach der Zwangspause ist das Geschäft in der Buchhandlung Weber. „Wir haben richtig gut zu tun“, sagte Susanne Wendenburg zufrieden. Jan Weber und Mitarbeiter hatten während der vergangenen Wochen versucht, mit Onlinebestellung wenigstens etwas Umsatz zu machen.

Eine außergewöhnliche Bestellung kam dabei aus Korea. Der Wunstorfer Christoph Heider, der seit 2010 in Korea lebt, bestellte für 250 Euro Bücher. Er vermisst in Korea gelegentlich den Einkauf in kleineren Geschäften.

Einen besonderen Service hatte sich Pit Battmer für ihren Modeladen ausgedacht. Weil nur jeweils zwei Kunden gleichzeitig in Pits Laden am Rande der Fußgängerzone gelassen werden sollen, stellte sie Tische und Stühle vor den Laden für wartende Kundschaft. „Viele haben mir einen guten Start gewünscht“, berichtete sie. Und den gab es in dem beliebten Geschäft dann auch.

Achim Franke weist auf die Verhaltensregeln beim Modehaus Kolossa hin. Quelle: Albert Tugendheim

Beim Modehaus Kolossa ist man froh, dass es losgeht

„Wir sind froh, dass es wieder losgeht“, meinte Achim Franke vom Modehaus Kolossa. In der vergangenen Woche seien die Vorbereitungen getroffen worden. Abstandsmarkierung kleben auf dem Boden, am Eingang weist eine große Tafel auf die Regeln beim Einkauf hin. Das Geschäft werde sich in den nächsten Tagen deutlich beleben, meint Franke. Die beiden Kolossa-Häuser sind üblicherweise von einem Übergang im ersten Stock verbunden. Der ist nun gesperrt, sodass keines der beiden Häuser die 800-Quadratmeter-Marke überschreitet.

CORONABOX

Von Albert Tugendheim