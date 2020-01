Wunstorf

Die Bewegung „Land schafft Verbindung“ präsentiert sich am Freitag erstmals auf dem Wochenmarkt in der Fußgängerzone. Landwirte möchten mit den Besuchern über die aktuelle Lage der Landwirtschaft, über Trecker-Demos sowie Nitratwerte diskutieren. Außerdem verkaufen sie an ihrem Stand zwischen 8 und 13 Uhr Blühmischungen für den Garten. Wer möchte, darf auch einmal auf einem modernen Trecker Platz nehmen.

Lesen Sie auch:

Deshalb protestiert der 15-Jährige Nico für die Landwirtschaft

Aktion vor dem Supermarkt: Bauern wollen ihr Image verbessern

Von Rita Nandy