Landwirte klären auf dem Wochenmarkt über ihre Arbeit auf

„Die Verbraucher erkennen nicht mehr, was auf den Feldern wächst“, sagt Heiner Kahle. Entsprechende Beispiele liefert der Landwirt aus Hagen bei Neustadt am Rübenberge gleich mit: Viele Menschen wüssten nicht mehr, wie Maispflanzen aussehen oder hätten jemals einen Schweinestall von innen gesehen. „Die Verbindung zur Landwirtschaft ist in allen Bereichen abhanden gekommen“, ergänzt sein Kollege Gero Schnepel aus Kolenfeld.

Das wollen die beiden gemeinsam mit anderen Landwirten aus Wunstorf und Umgebung ändern – und Verbraucher darüber informieren, was in der modernen Landwirtschaft geschieht. Ihre Aufklärungsarbeit bringen sie nun jeden Freitag an die Menschen: Auf dem Wunstorfer Markt hat die Initiative Land schafft Verbindung einen Traktor als Stand aufgebaut. „Wir holen die Verbraucher dort ab, wo sie sind“, sagt Schnepel.

Probe sitzen im Traktor

Die Idee für ihren Infostand hatten Schnepel und seine Mitstreitern im Zuge der bundesweiten Demonstrationen, bei denen Tausende Landwirte in den Großstädte protestiert hatten. Bei der Premiere findet ihre Idee Anklang bei den Marktbesuchern. „Wir bekommen zu so ziemlich allen Themen Fragen“, sagt Schnepel. „Es geht um Düngeverordnungen, Trinkwasserqualität und Nitratbelastung im Boden, aber auch um technische Dinge.“

Heiner Kehle hat sich besonders auf das Thema Insektenpflege spezialisiert und gibt gegen eine Spende Blütenmischungen ab. Interessierten erklärt er, wie jeder in seinem Haushalt etwas für Bienen und Co. tun kann. Wer möchte, kann auch ausprobieren, wie es sich in einem Traktor sitzt.

Interessierte können am Stand der Landwirte ausprobieren, wie es ist, in einem Traktor zu sitzen. Quelle: Manuel Behrens

Schnepel und Kehle wünschen, dass Landwirtschaft bereits in der Schule besser erklärt wird: „In den veralteten Büchern wird das Bauernhofidyll vermittelt – das ist ein Bildungsproblem. Dabei ist jeder Hof ein spezialisiertes Unternehmen“, sagt Schnepel. Was dort passiert, erzählen sie Interessierten auf dem Wunstorfer Markt. Geplant ist der Stand immer für den dritten Freitag im Monat.

