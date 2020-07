Steinhude/Mardorf

Die geplante neue Verordnung für das Landschaftsschutzgebiet Seefläche Steinhuder Meer hat bei vielen Nutzern des Binnensees Unruhe ausgelöst. So haben unter anderem die Verantwortlichen der Notgemeinschaft Steinhuder Meer schon darüber diskutiert, kurzfristig eine Veranstaltung dazu zu planen. Der Zusammenschluss der Meeresnutzer befürchtet, dass sich die Situation für sie an vielen Stellen verschlechtert. Die Region hat sich deshalb am Dienstag veranlasst gesehen, mit einer Pressemitteilung die Wogen etwas zu glätten.

Die Regionsverwaltung hat in den vergangenen Tagen den Entwurf der neuen Verordnung an Verbände verschickt und will sie ab Mitte Juli auch in den Rathäusern von Wunstorf und Neustadt öffentlich auslegen. Mit dem neuen Landschaftsgebiet, das nur die Seefläche mit einigen Uferbereichen umfasst, soll ein Teil des 1981 geregelten Landschaftsschutzgebiets neu geregelt werden. Aber Christine Karasch, Umweltdezernentin der Region Hannover, sagt zu den neuen Regeln: „Es ändert sich kaum etwas. Die Nutzungen, die schon im bestehenden Landschaftsschutzgebiet und auch durch die Dümmer-Steinhuder-Meer-Verordnung geregelt wurden, bleiben erlaubt.“

Anzeige

An den meisten Verboten ändert sich nichts

Wie schon bei den strenger reglementierten Naturschutzgebieten am Steinhuder Meer fasst die Region Hannover auch die Verordnung für das Landschaftsschutzgebiet jetzt an, weil das alte Regularium nicht reicht, um die als Natura-2000-Flächen eingestufte wertvolle Tier- und Pflanzenwelt am Steinhuder Meer aus Sicht der EU wirksam im Recht zu schützen. Nachdem die Sperrzonen im Westen und Osten der Seefläche dabei in den vergangenen Jahren ausgeweitet worden sind, soll das neue Gebiet den Bereich dazwischen umfassen.

Weitere NP+ Artikel

Neu ist, dass eine Zone westlich des Wilhelmsteins bereits ab 15. September gesperrt wird und damit vor dem Beginn des Winterfahrverbots am 1. November. „Hier folgt die Region Hannover einer Empfehlung der Staatlichen Vogelschutzwarte, um einen Rückzugsraum für die rastenden Wasservögel zu sichern“, sagte Sonja Papenfuß, Leiterin des Umwelt-Fachbereichs. Davon sollen unter anderem Haubentaucher, Gänsesäger und Löffelente profitieren, aber auch Fischotter und die Teichfledermaus.

Ansonsten bleibe der Wassersport aber weiterhin möglich, ebenso wie das Baden an den Stränden. Um die Natur zu schützen, sind Lärm, freies Zelten und offenes Feuer verboten und Hunde müssen an der Leine bleiben – das sei aber auch schon bisher so.

Veranstaltungen auf dem Meer bleiben möglich

Nach Einschätzung der Region bringt die neue Verordnungen in einigen Bereichen sogar Erleichterungen mit sich. So muss die Region bisher für das Feuerwerk zum Festlichen Wochenende eine Befreiung von der Verordnung aussprechen. Jetzt ist geregelt, dass eine normale Erlaubnis ausreicht.

Auch wenn laut der Verordnung Lärm verboten ist, will die Region Konzerte weiterhin zulassen, auch auf der Seebühne. Die Veranstalter müssen sie nur mit der Verwaltung abstimmen. Badeinsel, Wilhelmstein und der Surf- und Badestrand in Mardorf zählen zwar zum Landschaftsschutzgebiet, können aber wie bisher genutzt werden. Das schließe auch Veranstaltungen ein.

Die Region muss das Verfahren bis Mitte Oktober abschließen, weil das Umweltministerium des Landes eine entsprechende Frist gesetzt hat. Im Bereich des Steinhuder Meeres ist die Verordnung aber die letze, die die Region noch überarbeiten musste.

Von Sven Sokoll