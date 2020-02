Landesbehörde arbeitet an Nachbesserung für Nordumgehung

Wunstorf

Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr ist dabei, die Hausaufgaben in Sachen Nordumgehung zu machen. Das hat die Stadt bei einem Behördentermin am 13. Februar erfahren, wie Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt berichtete. „Bis Herbst sollen die Unterlagen so weit sein, dass der Planfeststellungsbeschluss entsprechend ergänzt werden kann“, sagte Eberhardt. Allerdings gibt es noch einen weiteren Unsicherheitsfaktor für die Planer.

Im August hatte das Oberverwaltungsgericht Lüneburg die Planung insgesamt akzeptiert, aber einige Nachbesserungen im Bereich des Tierschutzes gefordert. „Die Behörde hat jetzt alles in die Wege geleitet, die ersten neuen Gutachten liegen auch schon vor“, sagte Eberhardt.

Über Beschwerde muss entschieden werden

Die Lüneburger Richter hatten zwar keine Revision zugelassen. Dagegen hat das Klägerehepaar Speckhan aber zumindest eine Beschwerde eingelegt, um die Sache doch noch vor das Bundesverwaltungsgericht zu bringen. Über diese Beschwerde ist auch noch nicht entschieden. Speckhans hatten nicht nur die Beeinträchtigungen für die Natur gerügt, sondern auch eine Existenzgefährdung ihres landwirtschaftlichen Betriebs. Denn die Trasse der Umgehung wird die bewirtschaftete Flächen durchschneiden.

So soll die Nordumgehung in Wunstorf verlaufen. Quelle: HAZ/NP-Grafik

Das Ergebnis der Beschwerde muss noch abgewartet werden. „Aber wenn von dort keine neuen Hindernisse mehr kommen, könnte vielleicht im nächsten Jahr noch gebaut werden“, sagte Eberhardt. „Das begrüße ich natürlich.“

Landesbehörde treibt voran, was möglich ist

Uwe Schindler, Leiter des Geschäftsbereichs Nienburg bei der Landesbehörde, bestätigte diese Rechnung, aber sagte dazu: „Das ist allerdings die optimistische Variante. Zunächst müssen wir natürlich abwarten, bis der nachgebesserte Entschluss tatsächlich nicht mehr anfechtbar ist“, sagte der Behördenleiter. „Es ist ja richtig, dass die Gericht sich die Zeit nehmen, die sie brauchen.“

Was die Behörde ohne die endgültige Entscheidung schon tun kann, will sie aber weiter vorantreiben. Dazu zählen Voruntersuchungen, vorgezogene Artenschutz-Vorkehrungen und das Flurbereinigungsverfahren. Darin ist eine Teilnehmergemeinschaft gegründet worden, um die Flächen für die Landwirte neu sortieren zu können. Die Stadt hatte im Vorfeld schon viel Ersatzland aufgekauft, um diesen Prozess positiv zu beeinflussen.

Straßennetz wird neu gestaltet

Die Landesbehörde hatte Ende 2016 nach sieben Jahren das Planfeststellungsverfahren für die 6,5 Kilometer lange Neubaustrecke im Zuge der Bundesstraße 441 abgeschlossen. Sie verläuft zwischen der Kernstadt und Blumenau im Süden und Liethe und Klein Heidorn im Norden. Sie soll die Stadtmitte von Verkehr entlasten und wird schon seit Jahrzehnten diskutiert.

Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg verhandelte im August 2019 über die Wunstorfer Nordumgehung. Quelle: Sven Sokoll

In seinem Beschluss vom 27. August vergangenen Jahres war das Oberverwaltungsgericht Lüneburg zu dem Ergebnis gekommen, die Planer hätten nicht ausreichend nachgewiesen, dass die neue Straße die Vogelarten Rotmilan, Turmfalke, Rauchschwalbe und Star übermäßig gefährde. Das Gericht hatte den Weg eröffnet, den Beschluss entsprechend nachzubessern, weil er sonst in Ordnung sei.

Nach dem Bau der Ortsumgehung wird sich in Wunstorf auch im weiteren Straßennetz einiges ändern. Einen entsprechende Vereinbarung von 2006 soll die Politik jetzt noch einmal bestätigen. Sie steht für Donnerstag, 27. Februar, auf der Tagesordnung des Bauausschusses. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr im Rathaus.

Von Sven Sokoll