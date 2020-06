Wunstorf

Verkehrs- und Wirtschaftsprobleme haben am Mittwoch bei einem zweistündigen Besuch des zuständigen Landesministers Bernd Altshusmann ( CDU) in Wunstorf im Mittelpunkt gestanden. Er begrüßte, dass die Nordumgehung rechtlich weitgehend in trockenen Tüchern ist, nachdem das Bundesverwaltungsgericht sich nicht mehr damit befassen will.

Altshusmann sicherte zu, einen schnellen Bau der neuen Trasse im Zuge der Bundesstraße 441 weiter zu unterstützen. Dafür wolle die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr weiter zügig daran arbeiten, dass der vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg geforderte Schutz für Vogelarten in der Planung nachgebessert wird.

Anzeige

Ampelschaltung soll überarbeitet werden

Mit der Landesbehörde hat er auch über die Verkehrssituation im Bereich der Neustädter Straße gesprochen. Bisher hatte Personalknappheit dort verhindert, dass diese die Ampelschaltung an der stark belasteten Sölterkreuzung noch nicht überarbeitet hat. Da K+S ab Mitte nächsten Jahres regelmäßig Salzlaugen per Bahn an der Kreuzung über die Neustädter Straße transportieren will, hat der Druck sich jetzt aber erhöht.

Weitere NP+ Artikel

Nach Angaben von Bürgermeister Rolf-Axel Eberhart soll die Ampelschaltung nun um Ostern nächsten Jahres überarbeitet werden, wenn die OHE als Streckenbetreiber auch die Bahnübergänge mit Schranken und neuen Signalen ausstattet. K+S will mit dem salzhaltigen Wasser sein früheres Kaliwerk Sigmundshall in Bokeloh verfüllen.

Airbus hält an Ansiedlung fest

Zur Gewerbeentwicklung berichtete Althusmann von Gesprächen mit Airbus, nach denen das Unternehmen willens ist, sich schnell am Fliegerhorst anzusiedeln, um dort die zivile Wartung für seine Flugzeuge des Typs A400M vornehmen zu können. Gerade in der derzeitigen Krise der Luftfahrtbranche sei wichtig, dass Airbus weiter von dem Projekt unterstützt sei. „Ich hoffe, dass jetzt auch das Bundesverteidigungsministerium die Sache schnellstmöglich unterstützt“, sagte der Minister. Dieses hatte das Verfahren durch eine zwischengeschaltete Ausschreibung verzögert. Nach Eberhardts Angaben hat die Stadt zumindest ihre Hausaufgaben für die Ansiedlung am Rand Großenheidorns gemacht.

An der letzten Station sah Altshusmann sich mit den Landtagsabgeordneten Wiebke Osigus ( SPD) und Sebastian Lechner ( CDU) den Gewerbepark Wunstorf-Süd an, den die Stadt in den nächsten Jahren zu einem trimodalen Standort entwickeln will. Das heißt, dass die Betriebe dort über Straße, Schiene und Mittellandkanal erreichbar werden sollen. Altshusmann kann sich vorstellen, dass dieser Standort weit über die Region ausstrahlen wird. Er hält für möglich, dass auch Efre-Fördermittel aus dem gleichnamigen Strukturfonds der Europäischen Union in das Projekt fließen könnten

Lesen Sie auch

Von Sven Sokoll