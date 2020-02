Laienspielgruppe Großenheidorn probt fleißig für ihr neues Stück

Steinhude

Sechs Wochen vor der Premiere ihres neuen Stücks „Miss Sophies Erbe“ sind die Aktiven der Laienspielgruppe Großenheidorn zufrieden mit dem Stand ihrer Vorbereitungen. „Wir haben sehr konzentriert und harmonisch gearbeitet und sind bisher auch von Krankheitsfällen verschont geblieben“, sagte der Vorsitzende Henning Langrehr-Jurisch bei der Probe am Mittwoch.

Auch mit dem ausgewählten Stück ist das Ensemble zufrieden. Der Autor Andreas Wenig, von dem die Großenheidorner schon mehrfach Stoffe auf die Bühne gebracht haben, hat den Stoff des Silvesterklassikers „Dinner for One“ weitergesponnen. „Die Zuschauer werden dessen Geschichte nach unserer Aufführung mit ganz anderen Augen sehen“, sagte der Vorsitzende. Auch „Miss Sofies Erbe“ ist eine Komödie, bei deren Proben die Schauspieler schon viel gelacht haben. „Trotzdem ist es etwas anders als unsere üblichen Stücke, die Zuschauer müssen recht aufmerksam sein“, so Langrehr-Jurisch.

Gilla Winterbottom (Emma Höhne) zieht bei ihrem Auftritt die Blicke auf sich. Quelle: Sven Sokoll

Lesekreis schlägt die Rollen vor

Wie üblich hat sich ein eigens bestellter Lesekreis im Sommer auf die Suche nach einem neuen Stück gemacht, dabei rund 40 bis 50 Werke für Laienspielgruppen gelesen und die Auswahl dann immer weiter eingeschränkt. Die Runde schlägt dann auch immer vor, wer welche Rolle spielen soll. „Damit fahren wir schon seit vielen Jahren gut, weil so kein Neid aufkommt“, berichtete der Vorsitzende. Ende Oktober begannen dann die Proben, seit Januar finden sie an zwei Abenden im Steinhuder Gemeindehaus statt.

Unter den zehn Schauspielern sind viele bekannte Gesichter, aber auch Neuzugänge. Die Regie hat Martin Ritz übernommen, der zu Beginn der Probe am Mittwoch ankündigte, den ersten und dritten Akt spielen zu lassen. Während des Durchlaufs musste er nicht häufig eingreifen. Gelegentlich müssen aber noch Details geklärt werden, etwa wo der steife Butler Paul ( Hendrik Möller) bei seinem Auftritt genau stehen soll.

Der Inhalt: Erblassverwalter Dr. Harry Ross ( Langrehr-Jurisch) begrüßt in dem Stück auf dem englischen Landsitz Blackwhite Castle die Teilnehmer, die an der Eröffnung von Miss Sophies Testament teilnehmen sollen: Ludmilla Stroganoff (Corinna Damköhler), Gilla Winterbottom (Emma Höhne), Richard Pommeroy ( Heiko Becker) und Siegfried Roy Toby ( Klaus Sempf). Doch in den nächsten Stunden soll sich manches dunkle Geheimnis offenbaren, wie die Zuschauer in dem Dreiakter erfahren werden.

Vorverkauf ist angelaufen

Der Vorverkauf ist schon ganz gut angelaufen. Die Premiere wird am Ostersonntag, 12. April, um 19 Uhr in der Großenheidorner Mehrzweckhalle sein. Nach der Aufführung feiern die Besucher beim Osterball weiter. Am Probenort, dem evangelischen Gemeindehaus in Steinhude, Am Anger, stehen die Laienspieler dann am Sonnabend, 18. April, 19 Uhr, sowie Sonntag, 19. April, 17 Uhr, auf der Bühne. Für den letzten Termin ist das Ensemble im Stadttheater zu Gast, und zwar am Sonntag, 25. April, um 19 Uhr.

Trotz vieler gestiegener Kosten haben die Laienspieler die Eintrittspreise nicht verändert. Sie betragen für die Aufführungen in Steinhude 7 Euro, für den Osterball und das Stadttheater 10 Euro. Vorverkaufsstellen sind Blümchen Floristik in Großenheidorn, die Fleischerei Goslar und das Bistro Filou in Steinhude sowie in Wunstorf das Tui-Reisebüro und das DEVK-Büro bei Marktkauf. Nur für das Stadttheater lassen die Laienspieler außerdem Karten im HAZ/NP-Ticketshop und bei Home verkaufen.

