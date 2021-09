Steinhude

„Unklare Rauchentwicklung“ lautete das Alarmstichwort, auf das die Feuerwehr Steinhude am Sonnabendabend gegen 21.40 Uhr zu einem Haus an der Großenheidorner Straße ausrückte. Einem Nachbarn war der Qualm vom Grundstück gefährlich vorgekommen. Doch die Feuerwehr entdeckte in dem Garten nur ein etwas größer geratenes Lagerfeuer und konnte abziehen, ohne tätig zu werden.

Von Kathrin Götze