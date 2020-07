Wunstorf

Kaum hatte diese Zeitung am Freitag kurzfristig den Auftritt von Bauchredner Benjamin Tomkins für Sonnabend, 25. Juli, angekündigt, meldete der Veranstalter in der gleichen Nacht die Verlegung der Show. Tomkins war am Sonnabend nicht im Küsters Hof, er kommt nunmehr am Sonnabend, 19. September.

Die Comedylesung „Tote Bauern melken nicht“ mit Tomkins beginnt um20 Uhr, Einlass an der Hindenburgstraße 29b ist ab 19 Uhr. Karten kosten 20,90 Euro zuzüglich Gebühren.

Anzeige

Der Auftritt der A-Capella-Gruppe Maybebob ist für Sonnabend, 8. August, im Küsters Hof angekündigt. Tickets für beide Abende sind unter anderem erhältlich auf www.lasol-events.de.

Von Markus Holz