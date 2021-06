Wunstorf

Die Besucher des neuen Vodafone-Shops Mobile Brothers in der Ladenzeile vor Marktkauf an der Hagenburger Straße können sich während der Fußball-EM sportlich betätigen und dabei etwas für die gute Sache tun. Denn der Einsatz beim Torwandschießen, mindestens 2 Euro für drei Schüsse, geht an den Jugendtreff Kurze Wege in der Barne. „Wir haben über eine örtliche Facebook-Gruppe um Vorschläge gebeten und fanden die Jugendeinrichtung gut“, sagte Inhaber Markos Tyrokonos.

Für jeden Treffer erhalten die Teilnehmer Tombolalose und können mit etwas Glück nach dem 10. Juli ein Smartphone, eine Fitbit-Uhr oder Fußbälle gewinnen. Die Aktion läuft donnerstags und freitags von 9.30 bis 19 Uhr, sonnabends von 9 bis 16 Uhr. Stephan Kuckuck von den Kurzen Wegen freute sich über die Unterstützung: „Wir wollen demnächst mit den Jugendlichen wieder etwas im Treff umgestalten und können das Geld dafür gebrauchen.“

Von Sven Sokoll