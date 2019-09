Steinhude

Unter dem spannenden Titel „Zusammenhang – Koalition mit Farbe“ eröffnet die Kunstscheune Steinhude eine neue Ausstellung. Die Vernissage beginnt am Mittwoch, 4. September, um 18 Uhr. Die Künstlerinnen Katrin Hamann und Suse Ilse präsentieren ihre Werke. Die Ausstellung ist bis Sonntag, 29. September, zu sehen.

Künstlerin widmet sich starken Persönlichkeiten

Katrin Hamann ist 1982 in Dresden geboren und lebt seit 1992 in Hannover. Den Verlust ihrer früh verstorbenen Mutter verarbeitet sie seit dem Beginn ihrer künstlerischen Schaffensphase, dessen Fokus auf Porträts und kubistischen Körperformen liegt. Ihre Leidenschaft zur Malerei vertieft die Künstlerin während ihres Studiums zur Kulturwissenschaftlerin an der Universität Hildesheim. Das Interesse am Motiv von starken Persönlichkeiten, die den Betrachter mit den Augen fixieren und fesseln, verstärkt sich.

Malerei und Installationen sind zu sehen

Eine ganze Reihe fotografischer Vorlagen entsteht, die in der Malerei ihren Ausdruck finden. Mit Acrylfarbe und Schlagmetall auf Leinwand hält Hamann in ihren farbenfrohen Werkenflüchtige und intime Momente fest. In der Ausstellung zeigt die Künstlerin Malerei und Installationen, die in den vorigen zwei Jahren entstanden sind. Sie stellt dabei sowohl in der gestalterischen Farb- und Formgebung als auch in der ästhetischen Präsentation der Arbeiten unterschiedlichste Zusammenhänge dar. Linien, Formen und tiefe Augenblicke, die sich im Raum treffen, sind wiederkehrende Elemente ihrer Arbeiten.

Suse Ilse präsentiert ungewöhnlichen Schmuck

Suse Ilse wohnt am Steinhuder Meer und zeigt in dieser Ausstellung, welche Farb- und Materialvielfalt tragbarer Schmuck haben kann: Ob Perlen oder ungewöhnliche Materialien wie Watte, Ton, Teichfolie, Fahrradschlauch, Acryl, Spielzeug oder Dinge, die jeder zu Hause findet. Alles kann zu einem fantasievollen Schmuckstück werden – nach dem Motto „Alles ist möglich“.

Die Kunstscheune an der Meerstraße ist mittwochs bis freitags von 14 bis 18 Uhr sowie am Wochenende von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Von Anke Lütjens