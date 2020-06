Kunstrasenplatz: TSV Luthe muss sich für Förderung sputen

Luthe

Der TSV Luthe nimmt einen neuen Anlauf für sein teures Projekt Kunstrasenplatz: Nachdem im Vorjahr ein Lärmgutachten fehlte, liegt jetzt ein fertiges Konzept auf dem Tisch, dem aber der Rat noch zustimmen muss. Will der TSV Geld vom Regionssportbund haben, muss der Antrag am 15. September dort vorliegen.

Der TSV Luthe will mit erheblicher finanzieller Unterstützung der Stadt und des Regionssportbundes Kunstrasen auf den B-Platz legen lassen. 700.000 Euro soll der Bau kosten. 500.000 Euro würde nach jetzigem Stand die Stadt tragen, 100.000 Euro der Verein selbst. Und die restlichen 100.000 Euro könnten vom Regionssport kommen aus einem Fördertopf des Landes, sofern der Antrag des TSV rechtzeitig bis zum 15. September eingeht. Der Regionssportbund hatte die Frist wegen der Corona-Krise um einen Monat verlängert.

Im vergangenen Jahr hatte der Verein diese Antragsfrist verstreichen lassen müssen, weil das Lärmgutachten bis zum Stichtag nicht fertiggestellt werden konnte. Das Gutachten liegt seit Frühjahr 2020 vor. Anfang dieser Woche hat der Verein dazu seine Stellungnahme bei der Stadt Wunstorf abgegeben. Am Mittwoch, 17. Juni, berichtet Alexander Stockum von der Stadtverwaltung in der Ortsratssitzung über den Stand der Planungen. Die Veranstaltung im Schützenhaus, Bürgermeister-Ohlendorf-Weg, beginnt um 19 Uhr. Zuhörer müssen sich bis 15 Uhr im Rathaus unter Telefon (05031) 101 253 anmelden.

TSV Luthe kann Lärmvorgaben einhalten

Der TSV Luthe hält an seinem ursprünglichen Konzept fest, den B-Platz zum Kunstrasenplatz auszubauen. Der Lärmgutachter sieht den A-Platz als bessere Alternative an. Dieser grenzt nirgends an Wohnbebauung an, würde wegen der Größe aber die Kosten in die Höhe treiben. Die Kosten, schreibt der Verein, sind nicht der Grund, weshalb der TSV die A-Platz-Variante ablehnt, betont der TSV-Vorsitzende Manfred Zimmer. Der B-Platz sei für das Training enorm wichtig. Bei einer Sperre des A-Platzes könnten auf dem B-Platz auch Punktspiele ausgetragen werden. Die Vereinsspitze und die Fußballsparte sehen keine Probleme, die im Lärmschutzgutachten genannten Auflagen zu erfüllen. Dazu gehört beispielsweise, dass Spieler und Trainer das Gelände nach 22 Uhr nicht mehr mit dem Auto verlassen dürfen. Ebenso muss die Mittagsruhe am Wochenende eingehalten werden. Das gilt dann nicht nur für den Fußballplatz, der an den Bünteweg grenzt, sondern auch für den Tenniscourt.

Quarzsand statt Mikroplastik

Beim Bau des Kunstrasenplatzes will der TSV aus Umweltschutzgründen auf Mikroplastik als Füllmaterial verzichten. Er folgt der Empfehlung aus der Machbarschaftsstudie und will stattdessen Quarzsand verwenden. Gegen Kork spreche, dass das Material schnell feucht werde, erläutert Schatzmeister Walter von der Ahe. Eine weitere Variante wäre eine unverfüllte Kunstrasenfläche mit hochwertigerem Kunststoff als „Rasen“. Der Preis liegt allerdings bei 26 Euro pro Quadratmeter. Die Quarzsand-Variante kostet 19 Euro. Die Differenz belaufe sich für den gesamten Platz auf insgesamt 36.000 Euro, schreibt der Vorstand. Der Schatzmeister kalkuliert weiterhin mit den ursprünglich geplanten Ausgaben in Höhe von 700.000 Euro. Was darüber hinaus anfallen sollte, will der Verein als Eigenleistung abarbeiten.

„Ball liegt im Feld des Vereins“

„Ich hoffe nach wie vor, dass der Verein den Antrag rechtzeitig stellt“, sagt der Erste Stadtrat Carsten Piellusch, „der Ball liegt im Feld des Vereins.“ Die Verwaltung werde mit dem Regionssportbund noch klären, ob der notwendige Ratsbeschluss nachgereicht werden kann. Zudem fordert Piellusch vom Verein noch eine Entscheidung über das Füllmaterial und eine neue Kostenschätzung.

Sportler trainieren wieder draußen und drinnen

Die Ruhe während der Corona-Pause ist mittlerweile auf den Sportplätzen vorbei. Die Fußballer trainieren wieder, die Turner treiben draußen Sport, berichtet Zimmer. Auch in der Halle herrscht Betrieb. Die Tischtennisspieler haben ihre Trainingszeiten geteilt, sodass immer nur an zwei bis drei Tischen die Bälle über die Platte fliegen.

Von Rita Nandy