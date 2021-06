Steinhude

Beim Kunsthandwerkermarkt am Wochenende, 26. und 27. Juni, erwartet die Besucherinnen und Besucher im Scheunenviertel, Am Graben, am Steinhuder Meer keine Massenware. An den Ständen zeigt sich vielmehr die kreative Schaffenskraft der Ausstellenden. Das Angebot reicht von stilvollen Ledertaschen, Strickmode aus Leinen, rustikaler Töpferware über handgesiedete Seifen bis hin zu edlen Hüten und Schmuckunikaten.

Lesen Sie auch Wunstorf-Steinhude: Kreative ziehen viele Besucher zu Markt im Scheunenviertel

Werke entstehen mit Hingabe

„Ob Modeaccessoires, Dekorationen oder Gebrauchsartikel, alle Gegenstände, versinnbildlichen die Leidenschaft, die Hingabe und die Auseinandersetzung ihres Kreateurs zu bestimmten Materialien oder Themen“, schreibt Organisator Wolfgang Posorski in seiner Ankündigung.

Die Ausstellung ist am Sonnabend von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintrittspreis beträgt 1 Euro. Kinder bis 14 Jahren sind frei.

Von Rita Nandy